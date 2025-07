Descubra porque Brasília é conhecida pela famosa sigla BSB (muitos não fazem ideia)

Agora já pode dizer que entende não só a origem, mas também a força simbólica que essas três letras ganharam com o tempo

Anna Júlia Steckelberg - 19 de julho de 2025

Aeroporto de Brasília. (Foto: Toninho Tavares/Agência Brasília)

Quem já viajou de avião para o centro do Brasil, provavelmente já viu no bilhete ou no painel do aeroporto as três letras: BSB. Essa sigla, tão familiar para quem transita por aeroportos, é usada para designar Brasília, a capital do país. Mas por que exatamente BSB? Afinal, o nome da cidade começa com “B”, mas de onde vêm as outras letras? A resposta é mais curiosa, e até mais técnica, do que muita gente imagina.

No dia a dia, a sigla aparece no código do Aeroporto Internacional de Brasília – Presidente Juscelino Kubitschek, que carrega oficialmente as letras “BSB”. O que muitos não sabem é que essa abreviação não foi escolhida ao acaso nem tampouco é uma sigla oficial do Governo Federal.

Na verdade, trata-se de um código IATA, um sistema padronizado pela Associação Internacional de Transportes Aéreos (em inglês, International Air Transport Association) que atribui um código de três letras a cada aeroporto comercial do mundo.

Descubra porque Brasília é conhecida pela famosa sigla BSB (muitos não fazem ideia)

Quando Brasília foi fundada, em 1960, era necessário incluir a nova capital na malha aérea nacional e internacional. Assim, o então recém-inaugurado aeroporto recebeu a identificação “BSB” da IATA.

A escolha seguiu critérios práticos: “BS” remete diretamente ao início da palavra Brasília, enquanto a repetição da letra “B” no final (em vez de “BRA”, que já era utilizado em outros contextos internacionais como abreviação do Brasil) buscava evitar ambiguidade com códigos de outros aeroportos, países ou cidades.

É importante entender que esse tipo de sigla tem que ser única e facilmente reconhecível nos sistemas de aviação, tanto para controle de tráfego quanto para logística de bagagens e bilhetes. Por isso, “BSB” passou a representar oficialmente o terminal aéreo da capital federal.

A sigla virou identidade cultural

Com o tempo, o que era apenas um código técnico se transformou em uma espécie de identidade informal de Brasília.

Hoje, a sigla é usada em camisetas, canecas, grafites, redes sociais e até em nomes de eventos. “BSB” virou sinônimo não apenas do aeroporto, mas da cidade em si, especialmente entre os moradores e turistas que adotaram as três letras como forma carinhosa e prática de se referir à capital modernista.

Nas redes sociais, é comum encontrar perfis com nomes como “BSB Lovers”, “BSB Gourmet” ou “BSB Fotografia”, reforçando o quanto a sigla foi absorvida pelo cotidiano dos brasilienses.

E por que não “BRA” ou “DFL”?

A escolha de códigos de aeroportos costuma evitar repetições com abreviações já existentes.

“BRA”, por exemplo, é frequentemente usada em referências ao próprio país, Brasil, em códigos de companhias aéreas, registros internacionais e domínios na internet.

Já “DF” é a sigla do Distrito Federal, mas “DFL” ou similares não trariam a mesma sonoridade nem a clareza que “BSB” proporciona.

Além disso, segundo regras da IATA, siglas devem ser únicas e não podem repetir códigos já atribuídos a outras cidades ou aeroportos ao redor do mundo, o que limita as possibilidades.

Assim, “BSB” nasceu como uma necessidade técnica e virou símbolo afetivo. Se Brasília já chama atenção por sua arquitetura futurista, seu céu amplo e seu plano urbanístico ousado, agora também carrega no peito uma das siglas mais icônicas entre as capitais brasileiras.

Se você já usou ou viu “BSB” sem saber exatamente o motivo, agora já pode dizer que entende não só a origem, mas também a força simbólica que essas três letras ganharam com o tempo.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!