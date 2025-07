Duas pessoas ficam gravemente feridas após choque entre moto e ônibus em Anápolis

Veículos teriam colidido após motociclista tentar realizar uma ultrapassagem

Davi Galvão - 22 de julho de 2025

Condutor da motocicleta e garupa ficaram feridos. (Foto: Reprodução)

Um acidente envolvendo um ônibus e uma motocicleta deixou duas pessoas feridas na manhã desta terça-feira (22), no cruzamento da Avenida Anderson Clayton com a Avenida Progresso, no bairro Eldorado, em Anápolis.

As vítimas – sendo elas o condutor da moto e a passageira – foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros com ferimentos na perna e no joelho, respectivamente. Ambas foram levadas para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

O motociclista afirmou que seguia no sentido Centro e, ao tentar uma ultrapassagem em local proibido, colidiu com a parte frontal esquerda do ônibus, que trafegava no sentido oposto.

O local possui sinalização semafórica, com sinal verde para ambos os sentidos, o que teria contribuído para a colisão.

A motocicleta foi entregue a um familiar do condutor e, como ambos os veículos estavam licenciados, foram liberados no local. O caso seguirá sendo investigado pelas autoridades.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!