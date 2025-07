6 coisas que a entrada USB do carro faz e grande parte dos motoristas não sabem

Com o avanço da tecnologia nos veículos, o que antes era um simples conector se transformou em uma ferramenta multifuncional

Pedro Ribeiro - 23 de julho de 2025

(Foto: Ilustração/Freepik)

Muitos motoristas usam a entrada USB do carro apenas para carregar o celular ou ouvir música, mas a verdade é que essa pequena porta pode fazer muito mais do que parece.

Com o avanço da tecnologia automotiva, novas funções foram sendo incorporadas aos sistemas multimídia, e boa parte dos motoristas nem imagina quantas utilidades estão ao alcance da mão.

1. Reproduzir músicas com um pendrive

Em primeiro lugar, uma das funções mais comuns — mas que nem todos utilizam da melhor forma — é a reprodução de músicas por meio de um pendrive. Ao conectar um dispositivo USB com arquivos em formatos como MP3 ou WMA, é possível acessar faixas, navegar por pastas e montar playlists diretamente na tela do carro. Assim, os motoristas podem aproveitar uma trilha sonora personalizada, mesmo quando estão sem internet.

2. Espelhar a tela do celular com Android Auto ou Apple CarPlay

Além de tocar música, a entrada USB permite o espelhamento do celular no sistema multimídia do carro. Isso só é possível se o veículo for compatível com Android Auto ou Apple CarPlay. Com isso, os motoristas ganham acesso direto a aplicativos como Waze, Google Maps, Spotify e até WhatsApp, tudo com mais segurança e praticidade. Dessa forma, usar o GPS ou mudar de música fica bem mais fácil — e sem tirar a atenção da estrada.

3. Ler arquivos de mídia além de música

Outra função que passa despercebida por muitos motoristas é a leitura de arquivos de mídia que vão além do áudio. Em determinados modelos de carro, é possível visualizar fotos em JPEG e até assistir a vídeos em MP4, por meio de um pendrive. Embora não seja ideal assistir a vídeos enquanto dirige, essa opção pode ser interessante em viagens longas, principalmente para os passageiros.

4. Carregar seu celular (mas com limitações)

É claro que carregar o celular pela entrada USB continua sendo uma função útil. No entanto, é importante destacar que, na maioria dos carros, a corrente elétrica fornecida é limitada. Isso significa que o carregamento pode ser lento, especialmente se o aparelho estiver sendo usado ao mesmo tempo. Por isso, muitos motoristas preferem utilizar a saída 12V com um adaptador, que geralmente garante uma recarga mais rápida e eficiente.

5. Atualizar o software do sistema multimídia

Outra funcionalidade pouco explorada é a possibilidade de atualizar o software da central multimídia usando a entrada USB. Em vários casos, as montadoras disponibilizam atualizações que o motorista pode baixar no computador, salvar em um pendrive e instalar diretamente no carro. Assim, é possível corrigir falhas, melhorar o desempenho e até liberar novas funções. Muitos motoristas desconhecem essa opção e deixam de manter o sistema do veículo sempre atualizado.

6. Conectar acessórios automotivos

Por fim, vale destacar que a entrada USB também permite a conexão de alguns acessórios automotivos. Dependendo do modelo e da compatibilidade, é possível conectar câmeras internas, receptores de TV digital, leitores de dados e até dispositivos de monitoramento. Com isso, os motoristas conseguem ampliar as funcionalidades do carro de forma simples e acessível, sem precisar fazer grandes modificações.

