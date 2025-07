O dia em que um avião caiu no maior shopping de Goiânia

Situação aconteceu há 16 anos e deixou duas vítimas fatais, incluindo uma criança

Natália Sezil - 23 de julho de 2025

Avião monomotor caiu no shopping Flamboyant, em Goiânia. (Foto: Edvaldo Ayala/Folhapress)

Embora a invasão registrada ao Flamboyant Shopping Center na noite desta segunda-feira (22) tenha deixado muitos goianos sem saber o que dizer, uma coisa é certa: esta não foi a cena mais inusitada registrada no maior shopping de Goiânia.

Isso porque quem frequentava o centro de compras no dia 12 de março de 2009 se deparou com uma aeronave sendo atirada contra o estacionamento do local.

A cena trágica deixou dois mortos: Kleber Barbosa da Silva, de 32 anos, e a filha dele, Penélope Barbosa Correia, de 05 anos.

Segundo informações da época, Kleber morava com a esposa e a criança em Aparecida de Goiânia. Na data em questão, o homem forçou as duas a entrarem em um carro, saindo rumo a Luziânia – um trajeto de 209 km.

Durante o caminho, ele e a companheira, Érica, teriam brigado. A mulher teria sido agredida com um extintor de incêndio e abandonada no acostamento, em um trecho da BR-060.

Em seguida, o homem foi com a filha até um aeroclube em Luziânia. Ali, ele teria enganado o piloto de um avião monomotor dizendo que queriam fazer um voo panorâmico.

Ao entrarem na aeronave, entretanto, ele teria ameaçado o condutor com uma arma de fogo, de modo que o obrigou a sair do veículo. Depois disso, assumiu os controles mesmo sem ter autorização e voou até a capital.

Em Goiânia, Kleber fez rasantes pelo espaço aéreo da cidade. A primeira ameaça teria sido jogar o monomotor em um prédio. Apesar de tentativas da Força Aérea Brasileira (FAB) e da Polícia Militar (PM), o avião logo seria atirado contra o Flamboyant.

Aproximadamente 40 minutos após deixar o solo, a aeronave foi jogada contra o estacionamento do shopping, atingindo 23 veículos. Apesar de cair a 10 metros da entrada principal do centro de compras, nenhuma outra pessoa se feriu.

O caso ganhou repercussão nacional, sendo lembrado pelos goianienses até hoje.

Outras situações deram o que falar

Embora em proporções muito menores, outras situações ocorridas no Flamboyant Shopping Center também já deram o que falar entre os moradores de Goiânia – duas delas envolvendo decorações.

Como noticiado anteriormente pelo Portal 6, dois enfeites de natal conquistaram a atenção dos internautas.

Em 2018, um esquilo colocado no topo de uma árvore de natal arrancou risada dos frequentadores do shopping. Isso porque, ocupando o local que costuma pertencer à estrela, o “animal” acabou ficando em uma posição “desconfortável”.

Alguém chegou a compartilhar no X, antigo Twitter: “você sempre será famoso, esquilo com uma árvore enfiada no tobs”.

Em 2022, foi a vez de um urso natalino chamar a atenção. Isso porque, pendurado pela cabeça, muitos acharam que ele parecia estar sendo enforcado.

Em tempo

O motorista que invadiu o Flamboyant nesta segunda-feira (21) já passou por audiência de custódia. Ele recebeu liberdade provisória com medidas cautelares rígidas, incluindo internação, se necessário.

Gilberto Ribeiro Gonçalves, preso pouco após a invasão, teve a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa por, no mínimo, 120 dias — ou até a conclusão de um laudo da Junta Médica do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO).

Ele também terá de ser submetido a tratamento psiquiátrico.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!