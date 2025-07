Imagens mostram momento em que motorista invade Flamboyant Shopping

Câmeras de segurança registraram o momento em que suspeito adentro ao local

Thiago Alonso - 22 de julho de 2025

Carro invadiu o Flamboyant Shopping. (Foto: Divulgação/PC)

A Polícia Civil (PC) divulgou imagens de segurança que mostram o momento que um homem, de 51 anos, invade o Flamboyant Shopping com um carro, na noite desta segunda-feira (21).

Nos registros, é possível ver quando o suspeito joga o veículo com tudo e quebra a porta de entrada do Garden — próximo ao Empório Piquiras.

Não o bastante, o homem ainda continua dirigindo por todo o segundo piso do centro comercial, percorrendo cerca de 50 metros no interior do empreendimento, atingindo estruturas e danificando parte da decoração.

A situação causou pânico entre clientes, que saíram correndo em busca de segurança — como é possível ver com crianças em um brinquedo inflável do piso abaixo.

Apesar do susto, o carro não atingiu nenhuma pessoa, se restringindo a danos materiais. Gilberto Ribeiro Gonçalves foi capturado por seguranças da unidade, que o contiveram até a chegada da Polícia Militar (PM).

View this post on Instagram A post shared by Portal 6 (@portal6noticias)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!