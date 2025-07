Descubra quanto você precisa ganhar para ser considerado rico no Brasil

Pedro Ribeiro - 24 de julho de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Saber quem é considerado rico no Brasil não é tão simples quanto parece.

A resposta vai muito além de números isolados. Envolve contexto, desigualdade e até onde a pessoa mora.

Embora existam vários critérios, entender o que significa estar no topo da pirâmide social ajuda a enxergar melhor o cenário econômico do país — e a sua posição dentro dele.

A maneira mais comum de dividir a população é por faixas de renda. Uma forma simplista, usada em muitos debates, separa os brasileiros em três grupos iguais: os 33% mais pobres, os 33% do meio e os 33% mais ricos. Mas esse método tem falhas. Ele ignora as desigualdades gigantescas entre ricos e pobres e não reflete as diferenças regionais do país.

O economista Daniel Duque, da FGV Ibre, propõe uma divisão diferente: três grupos de renda com cerca de 70 milhões de pessoas cada um. Para ele, uma pessoa entra na classe média (classe C) se vive em um lar com renda per capita de até R$ 880 por mês. Já quem mora em uma casa onde a renda por pessoa ultrapassa R$ 1.761 está no terço mais rico da população. Ou seja, uma família de quatro pessoas com renda de R$ 7.050 mensais já faz parte da elite econômica do Brasil.

A renda média do brasileiro

Segundo o IBGE, em junho de 2025, a renda média mensal do trabalhador brasileiro foi de R$ 3.457. Esse é o maior valor em mais de dez anos e reflete o aumento do emprego formal. Mesmo assim, esse valor ainda está bem abaixo da renda de quem é considerado rico no Brasil pelos padrões mais exigentes.

Outro critério: renda familiar total

A consultoria Tendências usa outro método: considera a renda total do domicílio, somando salários, aposentadorias, auxílios, aluguéis e outras fontes. De acordo com esse modelo, metade dos brasileiros está nas classes D e E, com renda familiar de até R$ 3.500. Já apenas 4% da população atinge a chamada Classe A, com ganhos muito acima da média.

Onde você mora muda tudo

Ser rico no Brasil também depende de onde se vive. A renda média em bairros como o Lago Sul, em Brasília, chega a ultrapassar R$ 23 mil por mês. Em Nova Lima (MG) e Santana de Parnaíba (SP), as médias são de R$ 8.897 e R$ 5.791, respectivamente. Já em cidades como Ipixuna do Pará, a renda média não passa de R$ 71 mensais. Entre as capitais, Florianópolis lidera em renda per capita, seguida de Porto Alegre e Vitória. Já cidades do Norte e Nordeste estão entre as últimas posições.

