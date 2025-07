Empresa de Aparecida de Goiânia abre vagas de emprego com vale-creche e outros vários benefícios

Colaboradores selecionados ainda receberão uma série de benefícios

Gabriella Pinheiro - 25 de julho de 2025

GSA Alimentos fica localizada no Polo Empresarial em Aparecida de Goiânia. (Foto: Divulgação)

A indústria goiana GSA Alimentos está com vagas de emprego abertas para diferentes áreas operacionais, com início imediato, na cidade de Aparecida de Goiânia.

As oportunidades são para as funções de Auxiliar de Produção e Expedição, com vagas disponíveis nos três turnos. A empresa oferece, além da contratação formal, moradia para familiares dos colaboradores.

Os interessados devem enviar o currículo pelo número de WhatsApp (62 9 9968-8871) ou pelo e-mail ([email protected]).

São oferecidos os seguintes benefícios:

8% de assiduidade

Premiação por produtividade

Vale-alimentação

Plano de saúde integral (Hapvida)

Plano odontológico

Refeitório na empresa

Vale-transporte ou rota

Creche gratuita para filhos de 6 meses a 6 anos

Escola no conjunto habitacional

Programa de Participação nos Lucros e Resultados (PLR)

