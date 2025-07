Simpatia para atrair dinheiro, prosperidade e abrir novos caminhos

Entre as mais famosas está o banho com uma folhinha verde, super acessível, conhecida por purificar, renovar e abrir portas

Gabriella Licia - 26 de julho de 2025

(Foto: Reprodução/YouTube)

Quem nunca desejou um empurrãozinho do universo na hora de atrair mais dinheiro e prosperidade? Em tempos de incertezas ou simplesmente quando queremos ver nossos caminhos se abrindo com mais facilidade, algumas simpatias simples e poderosas podem ajudar a alinhar nossa energia com a abundância.

Esses rituais, muitas vezes passados de geração em geração, são formas simbólicas de manifestar intenções, cuidar do espírito e atrair boas vibrações para o dia a dia. Entre os mais populares está o banho com uma folhinha verde, super acessível, conhecido por purificar, renovar e abrir portas para novas oportunidades financeiras.

Veja abaixo que folha é essa e como preparar a simpatia fácil e eficaz! Olha só!

Bom, sem mais delongas, a tão famosa folha é o manjericão, que é uma erva sagrada em várias culturas, associada à prosperidade, proteção e limpeza espiritual.

O banho com o simples item natural é indicado para quem quer renovar as energias e atrair abundância.

Para isso, você vai precisar de:

Um punhado de folhas frescas de manjericão (ou duas colheres de sopa da erva seca);

1 litro de água;

Um recipiente para coar.

Como fazer:

Ferva a água e, assim que levantar fervura, desligue o fogo.

Acrescente o manjericão, tampe o recipiente e deixe descansar por cerca de 10 minutos.

Coe a mistura e leve para o banho.

Tome seu banho normal de higiene e, ao final, jogue a água do manjericão do pescoço para baixo, mentalizando prosperidade e abundância entrando em sua vida.

Deixe o corpo secar naturalmente, sem usar a toalha.

Essa simpatia pode ser feita em uma segunda-feira ou quinta-feira, dias ligados à renovação e à expansão, respectivamente. Mantenha seus pensamentos positivos e confie na força da sua intenção. O universo costuma responder quando a gente acredita.

