Ruan Monyel - 29 de julho de 2025

(Foto: Divulgação/HBO)

No universo cinematográfico, algumas produções transcendem o entretenimento e se tornam verdadeiras obras-primas.

Essas narrativas envolvem roteiros impecáveis, personagens marcantes e reviravoltas memoráveis, ingredientes que transformam simples episódios em experiências únicas.

A seguir estão seis séries que figuram nos primeiros lugares de listas especializadas, classificadas como as melhores de todos os tempos por fãs e críticos.

Com tramas envolventes e personagens inesquecíveis, essas são as 6 melhores séries de todos os tempos

1. Breaking Bad (2008–2013)

Drama intenso que acompanha a transformação radical de Walter White, um professor de química que, após ser diagnosticado com câncer, decide produzir metanfetamina para garantir estabilidade financeira à família.

O arco emocional e moral de Walter, junto ao seu parceiro Jesse Pinkman, cria um enredo carregado de tensão, dilemas éticos e viradas surpreendentes.

2. The Sopranos (1999–2007)

Considerada uma das melhores séries, a trama centra-se em Tony Soprano, um chefão do crime que busca equilíbrio entre família, negócios ilícitos e crises interiores.

A mistura de violência, drama familiar e humor ácido, junto à performance magistral de James Gandolfini, fez da série uma revolucionária na forma de contar histórias na TV.

3. Game of Thrones (2011–2019)

Apesar do desfecho controverso, não se pode ignorar o impacto dessa série de fantasia épica.

Com um universo repleto de intrigas políticas, dragões e batalhas lendárias, “Game of Thrones” redefiniu o que a TV podia oferecer em termos de escala, qualidade de produção e complexidade narrativa.

4. Friends (1994–2004)

Uma das melhores séries e mais clássicas da história, “Friends” conquistou o público pela química entre os atores e pelos diálogos cheios de humor e leveza.

Situações cotidianas ganham um tom único, consolidando a série como uma das mais queridas da história.

5. The Wire (2002–2008)

Criada por David Simon, esta produção mergulha nas complexas engrenagens de Baltimore, explorando temas como narcotráfico, polícia, política, educação e mídia.

Com enredo rico e personagens profundos, “The Wire” é frequentemente citada como um retrato realista e incisivo da sociedade urbana americana.

6. Stranger Things (2016–atual)

Por fim, fenômeno nostálgico, “Stranger Things” se destacou por reavivar referências do pop cult da década, com crianças carismáticos enfrentando ameaças misteriosas.

Com doses equilibradas de aventura, emoção e humor, a série conquistou públicos de todas as idades e consolidou seu lugar entre as melhores histórias da TV.

