Jovem de Anápolis manda recado para inimigas: “não é por nada não, mas eu tô na Coreia do Sul”

Com muito bom humor, ela tem usado as redes sociais para compartilhar um pouco das aventuras que está vivendo no novo país

Isabella Valverde - 30 de julho de 2025

Depois de passar por diversos destinos, Deborah está agora na Coreia do Sul. (Foto: Reprodução/Instagram/@debadenisehonorato)

Com o pé na estrada há quase dois anos e vivendo um sonho, a publicitária de Anápolis, Deborah Denise, passou por diversos destinos e agora mandou um recado claro: “Não é por nada não, mas eu tô na Coreia do Sul.”

Com muito bom humor, ela tem usado as redes sociais para compartilhar um pouco das aventuras que está vivendo no novo país.

Um novo idioma, cultura diferente, culinária… Tudo é novo e desperta cada vez mais a atenção da jovem.

Quando decidiu que colocaria o pé na estrada, Deborah ainda não sabia falar inglês e também não dominava bem o espanhol. Porém, se engana quem pensa que isso foi um empecilho.

“Eu aprendi o inglês na vida. O espanhol eu consegui graças a uma série da Disney, da qual eu era muito apaixonada. O espanhol me ajudou a, como dizem, fazer amigos. E aí, com amigos, fui conseguindo, com o tempo, aprender inglês e tudo mais, e ter mais algumas histórias nesse sentido”, revelou em entrevista ao Portal 6.

Inglaterra, Croácia, Alemanha, Bélgica, Espanha… Foram vários os países por onde a anapolina passou.

Mas, como nem tudo são flores, é claro que ao embarcar em uma nova jornada ela também enfrentou alguns desafios — que, no final, acabaram a tornando ainda mais forte e independente.

“Acho que uma das maiores dificuldades foi o idioma. Estive em vários lugares onde ninguém entendia o que eu falava, e isso foi bem desafiador. Mas, no fim das contas, essa situação me impulsionou a aprender um novo idioma. Então, o que começou como um obstáculo acabou se tornando uma força”, disse.

Como tudo começou

Deborah havia conhecido a Worldpackers, uma plataforma de voluntariado que garante aos viajantes experiências transformadoras pelo mundo, mas sempre ficava indecisa.

Insatisfeita com o trabalho, ela decidiu que enfim realizaria o grande sonho e comprou uma passagem para Londres, com a única certeza de que iria para a Europa. Mas, desde sempre, a família já estava preparada, sabendo dessa vontade de viajar.

“Eu decidi no meio do ano e comprei a passagem na loucura, na verdade, porque eu tava adiando e acabei comprando”, contou.

Experiência

Agora na Coreia, Deborah conta que já conhecia um pouco da cultura por acompanhar bastante o mundo dos K-dramas, mas que está sendo uma experiência muito diferente.

“Tá sendo muito diferente, tá sendo muito legal. É uma cultura totalmente diferente da cultura brasileira. E é muito interessante aqui. A Coreia já era meu sonho há muito tempo, mas já tem muito tempo que estou viajando também”, disse, animada.

Com essa nova experiência, Deborah tem aprendido cada vez mais e conquistado novas vitórias a cada dia.

“Eu estou em outro país, estou aprendendo. Estar em outro país é aprender uma nova cultura, é aprender algo novo. Eu, como publicitária, estou vendo um marketing novo, estou vendo como funciona a vida em outro lugar do mundo. Pra mim é muito interessante, é muito aprendizado”, comentou.

“O que eu cresci em quase dois anos viajando, eu te dou certeza que não cresci em cinco, dez anos em Anápolis. Eu cresci muito, aprendi muito”, completou.

Nas redes sociais, ela tem mostrado um pouquinho de como está sendo essa nova vida — assim como um pouco dessa nova e impressionante cultura.

VIDA DOS SONHOS 💋 Jovem de Anápolis manda recado para inimigas: “não é por nada não, mas eu tô na Coreia do Sul” Leia: https://t.co/TJBvPrh4Y4 pic.twitter.com/azW2KNWWWK — Portal 6 (@portal6noticias) July 30, 2025

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias e curiosidades!