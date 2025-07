Evento “Fecha Mês” do Rio Vermelho Atacadista promete dois dias de ofertas quentes

Objetivo é proporcionar mais economia tanto para quem compra para casa quanto para quem abastece o próprio negócio

Gabriella Licia - 31 de julho de 2025

Rio Vermelho Atacadista. (Foto: Portal 6)

Para encerrar o mês com chave de ouro e o carrinho cheio de economia, o Rio Vermelho Atacadista realiza, nesta quinta-feira (31) e sexta-feira (1º), o evento especial “Fecha Mês”.

A campanha promete movimentar as duas unidades da rede em Anápolis, no bairro Maracanã (Avenida Universitária) e no Parque das Nações (antiga Pecuária), com promoções exclusivas para clientes do varejo e do atacado.

Durante os dois dias de ação, os consumidores poderão aproveitar descontos expressivos em diversos setores, incluindo itens de higiene pessoal, limpeza, fraldas, alimentos e bebidas – alcoólicas e não alcoólicas –, além de uma seleção de carnes com preços reduzidos.

Para tornar a experiência de compra ainda mais prática e vantajosa, o Rio Vermelho Atacadista oferece um aplicativo gratuito disponível para Android e iOS. Por meio dele, os clientes podem acessar a lista completa de ofertas, utilizar o “poupômetro”, que é uma ferramenta que mostra o quanto foi economizado na compra – e organizar as compras com mais eficiência.

Outra facilidade exclusiva da rede é o clube de vantagens do canal de WhatsApp, que garante acesso antecipado a promoções, descontos personalizados e benefícios especiais para clientes cadastrados. Confira neste link.

Com estrutura ampla, variedade de produtos e condições pensadas para o bolso do consumidor, o Rio Vermelho Atacadista reforça o compromisso com a economia das famílias e empreendedores de Anápolis. Aproveite o evento “Fecha Mês” e abasteça sua despensa com muito mais economia até sexta-feira!