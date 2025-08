6 profissões pouco conhecidas que tem salários impressionantes

Pedro Ribeiro - 01 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Quando falamos em profissões, muita gente pensa logo nos caminhos mais tradicionais: medicina, direito, engenharia, entre outros.

Mas o mercado de trabalho vai muito além disso.

Existem diversas profissões pouco conhecidas que oferecem salários altos e ótimas oportunidades para quem está disposto a explorar áreas diferentes.

A tecnologia, a sustentabilidade e a transformação digital estão criando novas demandas.

Muitas dessas profissões ainda são pouco divulgadas, mas já pagam muito bem e estão em crescimento acelerado.

Conhecer essas carreiras pode ser o primeiro passo para uma virada profissional.

1. Analista de telemetria

O analista de telemetria trabalha com o monitoramento de dados à distância. Ele interpreta informações coletadas por sensores instalados em veículos, máquinas ou sistemas industriais. Essa profissão é essencial em setores como logística, aviação e agronegócio. O profissional ajuda a prever falhas, reduzir custos e otimizar processos. Como é uma área técnica e ainda pouco explorada, os salários são atrativos e a demanda só aumenta.

2. Especialista em biorremediação

Sustentabilidade é mais do que uma tendência — é uma necessidade. E o especialista em biorremediação tem um papel fundamental nesse cenário. Ele atua na recuperação de áreas contaminadas, usando microrganismos ou plantas para limpar o solo e a água. Essa profissão é valorizada por empresas que precisam atender normas ambientais rigorosas. Pouca gente conhece, mas quem entra na área pode ganhar muito bem e ainda contribuir com o planeta.

3. Técnico em manutenção de drones

Os drones estão em todos os lugares: entregas, agricultura, construção civil, segurança e até filmagens. E para manter tudo funcionando, existe uma profissão específica: o técnico em manutenção de drones. Ele é o responsável por diagnosticar problemas, fazer reparos e garantir a performance dos equipamentos. É uma área prática, com alta demanda e excelente remuneração. Ideal para quem gosta de tecnologia e quer uma carreira com futuro.

4. Curador de dados

Com a quantidade gigantesca de dados gerados todos os dias, alguém precisa organizar e dar sentido a tudo isso. O curador de dados faz exatamente isso: seleciona, valida e estrutura informações para que empresas possam usá-las de forma inteligente. Essa é uma das profissões que crescem junto com a inteligência artificial e o big data. Apesar de pouco conhecida, já oferece salários competitivos e boas chances de crescimento.

5. Especialista em conformidade digital

Com as novas leis de proteção de dados, como a LGPD no Brasil, empresas precisam garantir que estão em dia com todas as normas. É aí que entra o especialista em conformidade digital. Ele analisa riscos, implementa políticas de segurança e orienta a empresa sobre como lidar com dados de forma legal e ética. É uma profissão técnica, estratégica e com grande responsabilidade. Por isso, os salários são altos e a procura está em alta.

6. Analista de gamificação

Transformar tarefas em experiências mais engajadoras é a missão do analista de gamificação. Ele usa mecânicas de jogos em ambientes corporativos, educacionais ou aplicativos para aumentar a motivação e a produtividade. É uma profissão criativa, conectada com psicologia, design e tecnologia. Ainda é pouco conhecida, mas já tem espaço em grandes empresas e startups. Os salários são bem acima da média para quem domina as ferramentas certas.

