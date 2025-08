As 6 raças de cachorro mais bonitas do mundo

Claro, beleza é subjetiva. Mas existem alguns cães que se destacam tanto pela aparência quanto pela personalidade

Pedro Ribeiro - 01 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/ Pexels)

Algumas raças de cachorro simplesmente chamam atenção por onde passam

Seja pelo porte elegante, pelos pelos exuberantes ou pelo olhar carismático, certos cães agradam qualquer pessoa e não tem como deixar de admirar a beleza deles.

Se você ama cães e quer conhecer algumas das raças mais bonitas do mundo, está no lugar certo.

As 6 raças de cachorro mais bonitas do mundo

1. Border Collie

Considerado um dos cães mais inteligentes do mundo, o Border Collie também impressiona pela beleza. Seus pelos longos, geralmente em preto e branco, e seus olhos atentos formam um visual marcante. Além disso, é uma raça cheia de energia, perfeita para quem gosta de movimento e brincadeiras ao ar livre.

2. Bernese

O Bernese Mountain Dog, ou Boiadeiro Bernês, é grande, peludo e extremamente simpático. Seu porte imponente, combinado com a pelagem tricolor brilhante, o torna um dos cães mais fotogênicos que existem. Apesar do tamanho, costuma ser dócil, calmo e muito apegado à família.

3. Golden Retriever

Entre as raças de cachorro mais populares do mundo, o Golden Retriever é também uma das mais belas. Seu pelo dourado, olhar gentil e comportamento equilibrado fazem dele o cão de família ideal. Além disso, é muito sociável e fácil de treinar.

4. Samoieda

O Samoieda é praticamente um urso branco de quatro patas. Seu pelo espesso e inteiramente branco é uma de suas principais características. Sempre com um “sorriso” no rosto, essa raça combina beleza com simpatia. É alegre, brincalhão e adora estar em ambientes com pessoas.

5. Husky Siberiano

Com olhos azuis penetrantes e pelagem densa, o Husky Siberiano tem uma aparência selvagem que remete aos lobos. Mas, apesar disso, é um cão sociável e cheio de energia. Seu visual único faz dele uma das raças de cachorro mais admiradas em todo o mundo.

6. Spitz Alemão (Lulu da Pomerânia)

Pequeno no tamanho, gigante no charme. O Spitz Alemão, também conhecido como Lulu da Pomerânia, tem uma pelagem fofa, olhar vivo e um jeito alegre de ser. É perfeito para quem quer um cachorro bonito, mas que se adapte bem a espaços menores.

