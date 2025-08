Waze tem recurso que pode salvar seu bolso no trânsito

Recurso traz solução para um dos maiores incômodos de quem dirige em cidades com trânsitos caóticos

Magno Oliver - 01 de agosto de 2025

(Foto: Freepik)

O Waze é uma das tecnologias de navegação que mais passou por avanços e melhoramentos nos últimos anos.

Assim, após ser comprado pela Google, a plataforma passou por significativas transformações que têm rendido elogios dos usuários.

Ele se destaca pela boa capacidade em oferecer rotas mais rápidas, evitar congestionamentos e manter o condutor informado em tempo real sobre as condições das vias.

No entanto, o que muitos motoristas ainda não sabem é que o aplicativo conta com um recurso capaz de ajudar a evitar multas e ajudar a preservar o dinheiro no bolso do usuário.

Waze tem recurso que pode salvar seu bolso no trânsito

Bombou nas redes sociais uma dica testada que mostra que é possível configurar o aplicativo para não levar multas e se informar sobre problemas circunstanciais de trajeto.

São as chamadas zonas de baixas emissões (ZBE), regiões com restrições de circulação pra determinados tipos de veículos, comum em diversas capitais do Brasil e também da Europa.

Além disso, o sistema também emite alertas sobre radares, câmeras de fiscalização, obras, acidentes e interdições temporárias nas vias.

Para ativar a funcionalidade, é preciso configurar alguns ajustes no aplicativo, pois a plataforma não entende que o veículo está sujeito a todas as restrições possíveis.

Como fazer a configuração do Waze para não gerar multas

Primeiro você vai abrir o menu lateral esquerdo em “O Meu Waze”, acessar a aba “Definições” e dentro dela vá até a opção “Passes de Portagens e HOV” na categoria “Preferências de Condução”.

Assim, nessa opção aparece uma lista de “Passes Locais”, incluindo os nomes de diferentes municípios. Os selos B, C, ECO ou Zero Emissão também aparecerão.

Desse modo, você vai selecionar a configuração que necessita e adicionar à categoria “OS SEUS PASSES”. Assim, o Waze entende seu comando e passa a criar rotas tendo em conta as restrições definidas para o selo ambiental que você escolheu.

É possível ainda ter acesso a uma área restrita específica devido a uma autorização de trabalho ou de casa. Nesse caso, será preciso adicionar a área restrita correspondente.

Da mesma forma, pode ter acesso a uma área restrita específica, por exemplo, devido a uma autorização de trabalho ou de residência. Nesse caso, é só adicionar a área restrita correspondente aos “Seus Passes”.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!