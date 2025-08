6 empregos que ninguém valoriza, mas que pagam muito mais do que você imagina

Nem todo bom salário vem com terno, gravata e diploma universitário caro como muita gente pensa

Magno Oliver - 04 de agosto de 2025

Uma das ofertas é para mecânico de autos (Foto: Divulgação/PrefGyn)

Com o avanço da tecnologia e a digitalização de serviços, encontrar empregos em um mercado cada vez mais competitivo se tornou um verdadeiro desafio.

Assim, a exigência de diplomas, experiência e fluência em vários idiomas faz muita gente acreditar que apenas cargos executivos rendem bons salários. Mas a realidade nem sempre segue essa lógica, pois existem empregos que muita gente não dá valor, mas que pagam muito mais do que as pessoas imaginam.

6 empregos que ninguém valoriza, mas que pagam muito mais do que você imagina

1. Recolhedor de lixo de grandes cidades

Apesar da imagem de rotina de trabalho corrida, pesada e um pouco suja, a profissão do gari em capitais e cidades com habitação bastante populosa pode receber entre R$ 3.600 a R$ 7.000. Assim, isso sem contar com os adicionais por insalubridade, assiduidade e horas extras. Além disso, a rotina livre de trabalho e os benefícios fazem da profissão uma escolha mais vantajosa do que muitos empregos formais em escritório.

2. Operador de empilhadeira

Carreira que pede curso técnico rápido e certificação, esses profissionais são altamente valorizados em galpões logísticos e fábricas de grandes empresas. Com o aumento das compras via internet, o operador de empilhadeira tornou-se peça essencial de trabalho para mover painéis de cargas. O salário pode ultrapassar R$ 5.000 dependendo da região, principalmente quando há escassez de mão de obra qualificada.

3. Padeiro profissional

Uma mão de obra que a cada dia está ficando escassa no mercado pela falta de profissionais. Assim, quem domina a arte de fazer pães especiais, fermentação natural e massas gourmet pode faturar uma grana alta e bem interessante. Em padarias de alto padrão ou confeitarias, o salário mensal pode passar dos R$ 6.000, especialmente para quem trabalha por conta própria em negócio único.

4. Montador de móveis planejados

Outra carreira que está que carece de profissionais. Assim, esse profissional é essencial para o mercado imobiliário, casas, apartamentos, escritórios e lojas de decoração. Trabalhando de forma autônoma, um bom montador consegue tirar entre R$ 500 a R$ 800 por dia, o que pode representar mais de R$ 10.000 mensais.

5. Vidraceiro

Instalar vidros de fachada, box ou esquadrias exige precisão e técnica. Como poucos têm coragem de trabalhar com esse tipo de material, os bons profissionais cobram caro. Um vidraceiro experiente pode faturar até R$ 7.000 mensais com serviços pontuais.

6. Mecânico de automóveis

Outra profissão com risco de entrar em extinção, o mecânico de automóveis recebe um olhar de receio da sociedade e o que ninguém sabe é a verdade sobre o faturamento deste profissional. Assim, com formação técnica e habilidade prática, o mecânico é disputado em oficinas de manutenção, concessionárias e fábricas. Os mais experientes chegam a ganhar mais de R$ 8.000 com peças sob medida e serviços especializados.

