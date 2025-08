O segredo das confeiteiras para fazer o pudim perfeito

Existem alguns truques e macetes que elas aplicam para deixar a parte de fora lisinha e bem cremosa

Magno Oliver - 04 de agosto de 2025

(Foto: Captura de Tela / Instagram / _minhacasinha)

O pudim foi eleito uma das melhores sobremesas do Brasil. O doce, além de fácil de preparar, é muito gostoso e você pode servir a qualquer momento do dia.

Assim, ele pode ser feito assado no forno, em banho maria, com ingredientes que vão na geladeira, no liquidificador, em variação em gelatina, tem criações que já fizeram até na air fryer.

Só que uma indagação dos internautas no TikTok fez uma confeiteira revelar os segredos para deixar ele lisinho. Trouxemos para você testar e experimentar em casa também!

Ingredientes:

– 2 latas de leite condensado;

– 1 lata e meia de leite;

– 3 ovos;

– 2 xícaras de açúcar.

Como preparar o pudim:

Primeiro, use 2 xícaras de açúcar para caramelizar a forma. Espere derreter até ficar com cor de caramelo/marrom claro.

Em seguida, no liquidificador, coloque o leite condensado, o leite, ovos, as xícaras de açúcar e bata muito bem todos os ingredientes.

Depois de bater, misture apenas com a colher.

Logo após, coloque o pudim na forma com água e cubra com papel alumínio. Asse em banho maria a 160 graus, por 1h20min.

Leve para a geladeira por, pelo menos, 6h. E depois é só servir.

Segredo das confeiteiras

No TikTok viralizou um segredo de confeiteira para o pudim ficar lisinho que muita gente não sabia. Na gravação, ela mostra que para não dar furinhos na massa, é só colocar poucos segundos no liquidificador e deixar para descansar até a espuma sumir. Se agitar demais, vai causar muitos furinhos na massa quando estiver desenformada.

Assim, temperatura alta ou fogo forte também causam bolhas, evite. Para um pudim macio e liso, 160°C ou fogo bem baixo.

Por fim, para saber o ponto certo de assado, espete com um palito de dente e se sair seco, é porque está pronto para comer.

