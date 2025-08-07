6 dicas infalíveis para economizar toda vez que você for ao mercado (e parar de gastar à toa)
Gastar menos nas compras depende mais de estratégia do que de promoções ou queimas de estoque
Buscar economia nas compras do supermercado é mais do que uma escolha hoje em dia: virou uma necessidade de sobrevivência.
Assim, gastar menos nas compras de supermercado não significa comprar menos. Com pequenas mudanças de hábito e um olhar mais atento às armadilhas do consumo, é possível manter a despensa cheia, o bolso aliviado e evitar desperdícios.
1. Planeje sempre o cardápio da semana
Antes de sair de casa, monte um cardápio básico com lista de alimentos para suprir as demandas do café da manhã, o almoço, um lanche da tarde e o jantar. Assim, isso ajuda a evitar compras desnecessárias e produtos que estragam antes de serem usados. Você consome só o que foi planejado para aquelas refeições.
2. Organize sempre uma lista de compras
Baseada no cardápio da semana, anote exatamente tudo o que você precisa comprar, pois dessa forma você não esquece nada e nem deixa faltar nada. Comprar com lista antecipada já reduz em até 30% os gastos por impulso com itens que você não precisa.
3. Estabeleça um teto de gasto antes de sair
Defina um limite antes de ir ao mercado. Isso ajuda a priorizar o que realmente é necessário e respeitar seu orçamento.
4. Não vá ao mercado com fome e nem muitas vezes por semana
Fome aumenta a impulsividade. Estudos mostram que ela pode gerar gastos 40% maiores. Coma antes de sair para comprar apenas o necessário. Além disso, quanto mais você vai ao mercado, mais chances de compras extras sem necessidade.
5. Evite comprar produtos já fatiados ou prontos para consumo
Presunto, queijo ralado, carnes, verduras e frutas cortadas custam mais caro que quando vendidas na peça inteira. Assim, a dica dos especialistas é você optar pela peça completa, pois pagar pela conveniência pode sair mais caro no final.
6. Fique sempre de olho nas ofertas das gôndolas inferiores
Tem um motivo especial para alguns produtos irem parar lá. Assim, produtos mais baratos costumam ficar nas prateleiras de baixo. Isso acontece porque as marcas que pagam para estar na altura dos olhos encarecem suas compras.
