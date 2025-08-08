Imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima sai de Portugal rumo a Goiânia
Devotos da santa poderão acompanhar o trajeto em solo goianiense, passando por várias paróquias após compor a Semana Nacional da Família
Devotos de Nossa Senhora de Fátima poderão acompanhar a chegada da imagem peregrina a Goiânia neste sábado (09). Vinda de Portugal, a estátua compõe a programação da Semana Nacional da Família.
Conhecida pelas aparições na cidade de Fátima, no país português, e pelas mensagens de paz, oração e conversão, a santa teve a primeira imagem produzida em 1947. Desde então, tem percorrido o mundo.
A estátua chega a solo goianiense às 11h10 de sábado, quando desembarca no Aeroporto Santa Genoveva, vindo de Guarulhos. Ela parte dali às 12h.
O translado será conduzido pelo Corpo de Bombeiros até o Santuário Basílica Sagrada Família, na Vila Canaã – segundo divulgado pela própria instituição.
Ela fica entronada no Santuário de 10 a 17 de agosto, quando acontece a Semana da Família. O evento, que considera o núcleo familiar essencial para o desenvolvimento da fé, leva o tema “É tempo de Júbilo em nossa vida”.
O lema da vez é baseado em uma passagem bíblica de Romanos: “Ora a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado” (Rm 5,5).
Depois do dia 17, a imagem segue peregrinando por várias paróquias e catedrais. Na segunda-feira (18), visita a Catedral Metropolitana de Goiânia. Na terça (19), o Santuário Basílica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.
Na quarta-feira (20), é a vez da Paróquia Nossa Senhora da Assunção, enquanto vai até a Paróquia Nossa Senhora Aparecida e Santa Edwiges na quinta (21).
Na sexta-feira, a estátua passa pela Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Setor Aeroporto. No sábado (23), fica na Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Solange Park. A peregrinação se encerra no domingo (24), no Santuário Basílica Sagrada Família.
