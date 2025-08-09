Conheça o bairro que é um pedacinho dos EUA em Goiânia
Casas parecem ter saído de um filme hollywoodiano, com preços que refletem o status quase "internacional"
Localizado na região Leste de Goiânia, um bairro surpreende ao parecer um “pedacinho” dos Estados Unidos bem na capital goianiense. Isso por conta de um condomínio horizontal localizado ali.
Trata-se do Portal do Sol Green, situado ao lado do Goiânia Golfe Clube e próximo à GO-020. Com casas de alto padrão, o estilo de vida apresentado pelo local fala sobre harmonia com a natureza, segurança de primeira e espaço de sobra.
As casas impressionam os visitantes. Algumas são no estilo americano, como se tivessem saído de um filme hollywoodiano. Aparentam ter pé-direito alto, três andares e cortinas de persianas.
As instalações do condomínio são muitas. Além da tradicional academia de ginástica, há piscina coberta com raia, quadra poliesportiva, três quadras de tênis, dois campos de futebol e brinquedoteca equipada.
O espaço comum também conta com bosque privativo para trilhas ecológicas, quatro quiosques (um com churrasqueira) e até mesmo uma horta comunitária.
Os preços refletem toda a comodidade. No site oficial do Portal do Sol Green, não é possível encontrar propriedades sendo vendidas a menos de R$1,75 milhão. Com metragens que variam de 230 m² a 430 m², os valores podem chegar a R$ 3,19 milhões.
Fora do portal, é possível encontrar casas com preços muito mais discrepantes. A mais “barata” pode sair a R$ 1,7 milhão, enquanto a mais cara – com 615 m², quatro quartos e seis banheiros – chega a R$ 6,99 milhões.
