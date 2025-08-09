Conheça o bairro que é um pedacinho dos EUA em Goiânia

Casas parecem ter saído de um filme hollywoodiano, com preços que refletem o status quase "internacional"

Natália Sezil - 09 de agosto de 2025

Casas no condomínio Portal Sol Green, em Goiânia. (Foto: @delcimeireless)

Localizado na região Leste de Goiânia, um bairro surpreende ao parecer um “pedacinho” dos Estados Unidos bem na capital goianiense. Isso por conta de um condomínio horizontal localizado ali.

Trata-se do Portal do Sol Green, situado ao lado do Goiânia Golfe Clube e próximo à GO-020. Com casas de alto padrão, o estilo de vida apresentado pelo local fala sobre harmonia com a natureza, segurança de primeira e espaço de sobra.

As casas impressionam os visitantes. Algumas são no estilo americano, como se tivessem saído de um filme hollywoodiano. Aparentam ter pé-direito alto, três andares e cortinas de persianas.

As instalações do condomínio são muitas. Além da tradicional academia de ginástica, há piscina coberta com raia, quadra poliesportiva, três quadras de tênis, dois campos de futebol e brinquedoteca equipada.

O espaço comum também conta com bosque privativo para trilhas ecológicas, quatro quiosques (um com churrasqueira) e até mesmo uma horta comunitária.

Os preços refletem toda a comodidade. No site oficial do Portal do Sol Green, não é possível encontrar propriedades sendo vendidas a menos de R$1,75 milhão. Com metragens que variam de 230 m² a 430 m², os valores podem chegar a R$ 3,19 milhões.

Fora do portal, é possível encontrar casas com preços muito mais discrepantes. A mais “barata” pode sair a R$ 1,7 milhão, enquanto a mais cara – com 615 m², quatro quartos e seis banheiros – chega a R$ 6,99 milhões.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!