Aluguel em Goiânia: veja os bairros mais caros e os mais baratos

Levantamento apontou as regiões onde se encontram imóveis com maiores diferenças de preço

Thiago Alonso - 23 de julho de 2025

Vista aérea de Goiânia. (Foto: Canva)

O aluguel em Goiânia segue em alta pelo segunda mês consecutivo, representando uma variação de mais 1,42% quando se analisa os meses de maio e junho de 2025. Apesar disso, especialistas ainda conseguem encontrar regiões com custos mais amenos.

Segundo dados do FipeZap, os números são ainda mais altos quando comparado ao acumulado dos últimos 12 meses, representando um crescimento de 9,65% nos valores.

O bairro com maiores custos de aluguel é o Setor Marista, onde os imóveis custam, em média, R$ 63 o m² — sendo que casas consideradas ‘pequenas’, de 70 m² podem ser encontradas por R$ 4,4 mil, enquanto opções mais amplas podem ultrapassar os R$ 20 mil mensais.

No Jardim Goiás, os custos também são elevados: R$ 55,2/m². Valor ainda alto, mas 1,6 percentual a menos quando comparado ao mês anterior, quando o valor era de R$ 55,5/m².

O levantamento do FipeZap apontou também que imóveis no Setor Bueno, na mesma região de Goiânia, podem ser alugados por R$ 51,2/m² — um acréscimo de 11,1%.

Os setores Pedro Ludovico, Bela Vista e Jardim das Esmeraldas seguem com preços altos, custando R$ 41,8 o m². Para se ter ideia, uma casa de 140 m² pode custar R$ 5,8 mil, enquanto o aluguel de imóveis menores, de 59 m², pode ser de R$ 2,4 mil.

No Setor Oeste, o aluguel apresentou uma variação de +8,3%, com o m² chegando a R$ 41,2, seguido de R$ 36,4/m² no Setor Leste Universitário e R$ 34,6/m² no Jardim América.

Moradores que queiram morar no Setor Nova Suíça, por sua vez, o m² pode custar R$ 32,4, R$ 4,2 a mais que o Setor Aeroporto, cujo preço chega a R$ 28,2 o m².

Por fim, o décimo bairro com aluguel mais caro de Goiânia é o Setor Central, que apresentou uma variação de +14,4%, custando R$ 26,5/m².

Alternativas

Mesmo com a alta nos preços, alguns bairros se sobressaem no mercado imobiliário, com valores abaixo dos vistos em algumas regiões.

Ao Portal 6, o corretor de imóveis Fábio Junio, que atua na área de vendas e também de aluguéis, explicou que a Região Metropolitana de Goiânia oferece opções mais atrativas — sem deixar de lado boas localizações.

“Tem diferença [de preço] dos bairros nobres para a periferia, mas existem algumas periferias que têm avenidas principais com aluguéis mais cotados”, disse, em entrevista à reportagem.

Segundo ele, um exemplo disso é a Avenida Mangalô, no Setor Morada do Sol, localizado na região Noroeste da capital e que possui restaurantes, supermercados, lojas diversas, praças e até serviços públicos, como o Vapt Vupt.

Outro bairro citado por Fábio como uma opção para aliviar o bolso, mas ainda morando bem, é o Setor Garavelo, que fica localizado na divisa entre o extremo-Sudoeste de Goiânia e Noroeste de Aparecida de Goiânia.

Apesar disso, ele explica que nem sempre isso é sinônimo de valores baixos, uma vez que algumas localizações mais “amenas” deixaram há algum tempo a fama de “barateiras”.

“Existem algumas periferias, que se você olhar ali o percentual, está até mais caro do que nos bairros nobres. São alguns dos mais procurados e com maiores valores de Goiânia”, finalizou.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!