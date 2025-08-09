Placa em Goiânia chama atenção por recado inusitado deixado em lixeira

Aviso foi repercutido no TikTok, reunindo milhares de interações na rede social

Paulo Roberto Belém - 09 de agosto de 2025

Recado foi afixado em uma lixeira de Goiânia (Foto: Rprodução/TikTok)

Um vídeo repercutido no TikTok viralizou na rede social, demonstrando uma jovem andando por uma das ruas de Goiânia e se deparando com uma lixeira com um recado. O curioso é que o aviso “anula” a função do cesto destinado a acomodar resíduos.

Karen (@karen_santos)– narra a situação. “Galera, Goiânia não é para amadores. Mais um dia normal (por aqui). A lixeira bem aí e uma placa: “proibido jogar lixo na lixeira”. E ainda tem até cadeado”, relatou.

A postagem, até este sábado (09), conta com mais de 111 mil visualizações, um número considerável de curtidas e centenas de comentários de seguidores que interagiram com o pedido afixado e o trancamento da lixeira rente a um poste.

Entre as interações, uma que concordou com quem colocou aquele cartaz. “Acho super normal. A lixeira é do dono da casa, disse.

Outro, sugeriu que a situação não é inédita. “Meu vizinho colocou um cartaz na lixeira dele com os escritos: ESSA LIXEIRA NÃO É DA PREFEITURA (sic)”, emendou.

Continuando, uma terceira apresentou um cenário que pode ter provocado aquele recado. “O meu vizinho colocava na minha, tive que colocar o lixo na frente do portão dele, aí ele parou”, contou.

Por fim, foi endossada. “O problema é que alguns vizinhos acham que a lixeira da casa de esquina é coletiva. Minha irmã mora de esquina e ela teve que colocar câmera pra pegar. Tinha uns três vizinhos colocando lixo na esquina dela. Aí com as câmeras, ela pegou no pulo”, encerrou.

