Placa em Goiânia chama atenção por recado inusitado deixado em lixeira
Aviso foi repercutido no TikTok, reunindo milhares de interações na rede social
Um vídeo repercutido no TikTok viralizou na rede social, demonstrando uma jovem andando por uma das ruas de Goiânia e se deparando com uma lixeira com um recado. O curioso é que o aviso “anula” a função do cesto destinado a acomodar resíduos.
Karen (@karen_santos)– narra a situação. “Galera, Goiânia não é para amadores. Mais um dia normal (por aqui). A lixeira bem aí e uma placa: “proibido jogar lixo na lixeira”. E ainda tem até cadeado”, relatou.
A postagem, até este sábado (09), conta com mais de 111 mil visualizações, um número considerável de curtidas e centenas de comentários de seguidores que interagiram com o pedido afixado e o trancamento da lixeira rente a um poste.
Entre as interações, uma que concordou com quem colocou aquele cartaz. “Acho super normal. A lixeira é do dono da casa, disse.
Outro, sugeriu que a situação não é inédita. “Meu vizinho colocou um cartaz na lixeira dele com os escritos: ESSA LIXEIRA NÃO É DA PREFEITURA (sic)”, emendou.
Continuando, uma terceira apresentou um cenário que pode ter provocado aquele recado. “O meu vizinho colocava na minha, tive que colocar o lixo na frente do portão dele, aí ele parou”, contou.
Por fim, foi endossada. “O problema é que alguns vizinhos acham que a lixeira da casa de esquina é coletiva. Minha irmã mora de esquina e ela teve que colocar câmera pra pegar. Tinha uns três vizinhos colocando lixo na esquina dela. Aí com as câmeras, ela pegou no pulo”, encerrou.
