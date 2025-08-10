Onde jogar boliche em Goiânia e se divertir com a galera

Descubra onde se divertir com os amigos, com pistas modernas, lanches e clima de campeonato

Anna Júlia Steckelberg - 10 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/Instagram)

Imagine reunir a turma para uma noite de risadas, lances, petiscos e quem sabe uns strikes: esse é o clima ideal de uma saída para boliche.

Em Goiânia, vários espaços combinam pista, comida, ambiente descontraído e estrutura para grupos.

A seguir, conheça três lugares onde jogar boliche em Goiânia e curtir com a galera.

1. Golden Bowl Boliche | Restaurante e Bar

Localizado no Setor Marista, o Golden Bowl oferece 16 pistas modernas em um salão climatizado de cerca de 1.600 m².

A combinação entre restaurante e boliche permite jogar e saborear pratos e drinks no mesmo lugar. Funciona de segunda a sexta das 11h às 0h e fins de semana a partir de 14h. É ideal para grupos que buscam entretenimento com boa gastronomia em ambiente confortável.

2. Striker Boliche & Johnny Rockets

O Striker Boliche, situado dentro do Passeio das Águas Shopping (Av. Perimetral Norte, 8303), é considerado o maior boliche de Goiânia, com 16 pistas capazes de acomodar até oito pessoas por pista.

Em parceria, o Johnny Rockets oferece hambúrgueres, drinks e petiscos estilo americano, criando uma experiência completa para os clientes.

3. Boliche Perimetral

Localizado dentro do Perimetral Open Mall, o Boliche Perimetral funciona praticamente todos os dias, das 17h30 às 23h, com exceção às terças-feiras, quando fecha.

É uma opção mais compacta, perfeita para encontros rápidos com amigos. O perfil destaca preços acessíveis, capacidade para grupos e pacotes com pizza para elevar a diversão.

Esses três espaços oferecem diferentes propostas: do ambiente mais gastronômico e espaçoso do Golden Bowl à experiência temática e animada do Striker & Johnny Rockets, até a opção prática e acessível do Boliche Perimetral.

Todos são boas escolhas para eventos de aniversário, confraternização, encontro de amigos ou até programa com a família.

Seja qual for sua escolha, sinalize número de pessoas, verifique horários e aproveite jogadas divertidas, refeições saborosas e muitas risadas com a galera.

