Se você quiser curtir uma cerveja com amigos, provar petiscos regionais ou relaxar no final de semana, confira a seguir

Anna Júlia Steckelberg - 24 de julho de 2025

Goiânia tem fama de cidade acolhedora, com calor humano e — por que não — chopp na temperatura certa.

Se você está em busca de um lugar para relaxar depois do expediente, reunir amigos ou simplesmente apreciar uma cerveja gelada em um ambiente descontraído, selecionamos seis botecos que combinam petiscos saborosos, bom atendimento e clima ideal para o happy hour.

6 melhores botecos de Goiânia para tomar uma boa cerveja gelada

1. Boteco Posto 15

Boteco Posto 15 é uma referência quando o assunto é cerveja bem gelada e petiscos variados.

Com nota 4,2 no TripAdvisor e mais de 180 avaliações, o endereço é elogiado por misturar o clima tradicional de boteco com toques modernos.

2. Glória Bar e Restaurante

No Glória Bar e Restaurante, a cerveja gelada vem acompanhada de samba e pagode ao vivo.

Com nota 4,4 em mais de 300 avaliações, o bar se firma como local ideal para quem busca música de qualidade, pratos bem servidos — destaque para a feijoada — e um ambiente descontraído.

3. Na Xinxa Bar

Para um clima mais alternativo, Na Xinxa Bar surpreende com nota 5,0 no TripAdvisor.

O espaço conquistou o público pela qualidade dos drinks, petiscos caprichados e vibe jovem, com apresentações intimistas que conquistam universitários e criativos.

4. 1008 Carne de Sol

No segmento de comida nordestina e carne de sol, o 1008 Carne de Sol — embora não tenha dados no TripAdvisor — é amplamente elogiado nas redes sociais.

É parada obrigatória para quem quer uma cerveja acompanhada da tradicional carne de sol desfiada, servida com mandioca e acompanhamentos típicos.

5. Officina Cervejaria

Se a ideia é unir cerveja gelada a rótulos artesanais, a Officina Cervejaria é ideal.

A casa combina petiscos como isca de peixe com variedade de chope artesanal e ambiente descontraído de bar-pub.

6. Vai Toma no Kuka Bar

Por fim, Vai Toma no Kuka Bar atende quem gosta de boteco cheio de energia.

Classificado como 4,4 no TripAdvisor, seu público valoriza os drinks, os petiscos robustos (o pastelzão faz sucesso) e a atmosfera jovial em ambiente externo.

