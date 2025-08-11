Influenciador anapolino alfineta Felca após vídeo denunciando sexualização infantil: “não é o salvador da pátria”

Revolta se deu após influenciador dar entrevista e afirmar que temática não era falada antes

Gabriella Pinheiro - 11 de agosto de 2025

Influenciador Ismael/Ismeiow fala sobre Felca .(Foto: Reprodução)

Quatro dias após publicar um vídeo, que já acumula mais de 26 milhões de visualizações, em que denuncia a exploração de crianças e adolescentes nas redes sociais – atacando principalmente Hytalo Santos, influenciador paraibano acusado de exploração infantil, corrupção e aliciamento de menores pelo Ministério Público da Paraíba – o youtuber Felca continua causando nas redes sociais. Desta vez, o influenciador foi alvo de críticas por parte do anapolino – e também influencer – Ismael/Ismeiow.

A revolta, conforme a justificativa dada pelo goiano, é que ele já havia denunciado o tema há meses por meio de diversos vídeos publicados no Youtube, mas que não foi reconhecido.

Outro ponto salientado ainda por ele foi uma entrevistada dada pelo próprio Felca ao canal Pod Delas, há três dias, que afirmou que o tema não era falado, o que gerou ainda mais revolta no anapolino.

“Eu não estou falando mal do Felca ou do vídeo, muito pelo contrário. Esse vídeo merece muitos aplausos porque é um material muito rico, muito bem estruturado, elaborado, que fala sobre um assunto muito sério. Eu acho que falta talvez um pouco de pesquisa, talvez uma empatia para entender que esse vídeo não foi feito sozinho”, diz.

Na sequência, ele completa afirmando que apesar do Felca ter sido o responsável por fazer o vídeo viralizar nas redes sociais, existiam pessoas que abordavam a questão há muito tempo.

De acordo com Ismael, ele mesmo chegou a fazer gravações sobre o assunto e ter um vídeo derrubado nas plataformas, além de receber ameaças tanto de processos quanto fotos de arma – chegando a registrar boletins de ocorrência.

O anapolino chega a afirmar que Felca não é o ‘salvador da pátria’ por ter exposto um caso de sexualização de menores de idade.

“O Felca não é o salvador da pátria, eu sei que vocês gostam dele, mas parem de desmerecer a p* do trabalho de influenciador menor”, atacou.

Veja vídeo:

Ismael/Ismeiow se pronuncia após vídeo de Felca viralizar: “O Felca não é o salvador da pátria, eu sei que vocês gostam dele, mas parem de desmerecer a p* do trabalho de influenciador menor”. pic.twitter.com/n2DajzgsAi — POPTime (@siteptbr) August 11, 2025

