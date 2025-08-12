Pastor de Goiânia dá explicações após ser filmado vestindo peruca e calcinha

Em meio a repercussão, religioso usou redes sociais para justificar ação

Gabriella Pinheiro - 12 de agosto de 2025

Pastor Eduardo Costa é visto andando de short e peruca em Goiânia. (Foto: Reprodução)

Usando uma calcinha, micro short e peruca loira. Esses foram alguns dos artefatos utilizados por Eduardo Costa, um pastor evangélico e cerimonialista que foi flagrado andando por um estacionamento próximo a um bar no Setor Urias Magalhães, em Goiânia.

O religioso – que se identifica como sendo bispo do Ministério Poder e Milagres – viralizou nas redes sociais após uma seguidora compartilhar a cena na página Goiânia Mil Graus.

Nos comentários, a denunciante afirmou que o pastor estaria utilizando o “nome de Deus para ganhar dinheiro” e que costuma ficar batendo na porta de bares na região.

Ainda, na postagem, outros internautas comentaram situações semelhantes envolvendo o religioso.

“Na época, eu trabalhava para ele. A esposa dele, que hoje é ex, pegou ele de vestidinho vermelho perto dos motéis. Foi o maior barraco. Eu vi tudo”, contou uma pessoa.

Em meio a repercussão, Eduardo publicou um vídeo nas redes sociais – onde aparece ao lado da esposa – e confirmou que, de fato, era ele nas imagens, mas justificou afirmando que a situação fazia parte de uma investigação particular para tentar encontrar um endereço.

“De forma errada, acabei colocando uma peruca e um short para tentar localizar um endereço”, explicou.

Na filmagem, ele diz que teria sido flagrado por uma pessoa – autor das imagens – que tentou o extorquir, pedindo um pagamento até 12h de segunda-feira (11) para não divulgar o vídeo. Ele, porém, diz ter optado por não ceder a chantagem.

Eduardo caracterizou a situação como “tentativa de constrangimento ilegal e uso indevido de imagem” e diz pretender colocar o caso na Justiça.

Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cleitin Mil Graus (@goianiamilgraus)

