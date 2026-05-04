O melhor lugar para colocar plantas em casa, segundo o Feng Shui

A forma como você distribui plantas pela casa pode influenciar diretamente o clima do ambiente, o bem-estar e até a sensação de equilíbrio no dia a dia

Daniella Bruno - 04 de maio de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik)

Trazer plantas para dentro de casa vai muito além da estética. Cada vez mais, as pessoas buscam transformar seus espaços em ambientes que transmitam equilíbrio, leveza e bem-estar.

Nesse processo, pequenos elementos fazem grande diferença — e as plantas se destacam como protagonistas dessa mudança.

Ao mesmo tempo, antigas filosofias orientais ganham espaço ao propor uma conexão mais profunda entre o ambiente e a energia das pessoas.

Entre elas, o Feng Shui se destaca por orientar a organização dos espaços de forma estratégica, valorizando o fluxo energético e a harmonia dentro do lar.

Como a energia dos ambientes pode ser influenciada

De acordo com essa prática milenar, tudo dentro de casa carrega energia — e isso inclui móveis, cores, objetos e, principalmente, elementos naturais.

As plantas, nesse contexto, assumem um papel especial, pois são consideradas fontes vivas de energia.

À medida que crescem, elas movimentam o chamado “Chi”, ajudando a renovar o ambiente e evitar a estagnação energética.

No entanto, não basta apenas ter plantas: o local onde elas são posicionadas influencia diretamente o tipo de energia que será ativada.

Por isso, entender essa lógica permite usar cada espaço da casa de forma mais consciente e estratégica.

Onde posicionar plantas para ativar boas energias

A seguir, veja como distribuir as plantas de forma funcional e equilibrada em cada ambiente:

Entrada da casa (proteção e boas-vindas):

Posicione plantas próximas à porta ou no hall

Use espécies como Espada de São Jorge ou Bambu da Sorte

Evite bloquear a passagem — o fluxo deve ser livre

Cozinha (vitalidade e abundância):

Coloque plantas sobre a geladeira ou perto do fogão

Prefira ervas como manjericão, hortelã e alecrim

Mantenha plantas podadas para evitar energia parada

Sala de estar (harmonia e convivência):

Use plantas nos cantos ou em mesas de apoio

Escolha folhas arredondadas, como Zamioculca ou Planta Jade

Equilibre o ambiente para favorecer interações leves

Ambientes que exigem mais equilíbrio e atenção

Alguns cômodos pedem um cuidado extra na escolha e posicionamento das plantas, já que influenciam diretamente o descanso e a renovação de energia.

Quarto (relaxamento e tranquilidade):

Coloque poucas plantas, longe da cama

Prefira Lírio da Paz ou Lavanda

Evite espécies com folhas pontiagudas

Banheiro (purificação e renovação):

Posicione plantas em prateleiras ou janelas

Use espécies resistentes, como Zamioculca ou dinheiro-em-penca

Mantenha a porta fechada para preservar a energia

Além disso, o uso do mapa do Baguá pode potencializar ainda mais os efeitos:

Prosperidade: canto superior esquerdo → plantas como Zamioculca

canto superior esquerdo → plantas como Zamioculca Sucesso: área central superior → flores como antúrio

área central superior → flores como antúrio Relacionamentos: canto superior direito → Árvore da Felicidade

canto superior direito → Árvore da Felicidade Trabalho: parte inferior central → plantas que crescem para cima

O que evitar para não comprometer a energia

Assim como posicionar corretamente traz benefícios, algumas escolhas podem prejudicar o equilíbrio do ambiente.

Evite:

Cactos dentro de casa (energia agressiva)

Plantas secas ou doentes (energia estagnada)

Bonsais em ambientes internos (simbolizam limitação)

Flores artificiais (não possuem energia vital)

Além disso, manter as plantas saudáveis é essencial. Regar corretamente, limpar folhas e garantir luz adequada fortalece não apenas a planta, mas também a energia do espaço.

Mais equilíbrio com escolhas conscientes

No fim das contas, organizar plantas pela casa vai muito além da decoração. Trata-se de criar um ambiente que favoreça bem-estar, proteção e harmonia no dia a dia.

Portanto, ao posicionar cada planta de forma estratégica, você transforma seu espaço em um lugar mais equilibrado e acolhedor — onde a energia flui de maneira natural e positiva.

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