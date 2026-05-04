O melhor lugar para colocar plantas em casa, segundo o Feng Shui
A forma como você distribui plantas pela casa pode influenciar diretamente o clima do ambiente, o bem-estar e até a sensação de equilíbrio no dia a dia
Trazer plantas para dentro de casa vai muito além da estética. Cada vez mais, as pessoas buscam transformar seus espaços em ambientes que transmitam equilíbrio, leveza e bem-estar.
Nesse processo, pequenos elementos fazem grande diferença — e as plantas se destacam como protagonistas dessa mudança.
Ao mesmo tempo, antigas filosofias orientais ganham espaço ao propor uma conexão mais profunda entre o ambiente e a energia das pessoas.
Entre elas, o Feng Shui se destaca por orientar a organização dos espaços de forma estratégica, valorizando o fluxo energético e a harmonia dentro do lar.
Como a energia dos ambientes pode ser influenciada
De acordo com essa prática milenar, tudo dentro de casa carrega energia — e isso inclui móveis, cores, objetos e, principalmente, elementos naturais.
As plantas, nesse contexto, assumem um papel especial, pois são consideradas fontes vivas de energia.
À medida que crescem, elas movimentam o chamado “Chi”, ajudando a renovar o ambiente e evitar a estagnação energética.
No entanto, não basta apenas ter plantas: o local onde elas são posicionadas influencia diretamente o tipo de energia que será ativada.
Por isso, entender essa lógica permite usar cada espaço da casa de forma mais consciente e estratégica.
Onde posicionar plantas para ativar boas energias
A seguir, veja como distribuir as plantas de forma funcional e equilibrada em cada ambiente:
Entrada da casa (proteção e boas-vindas):
- Posicione plantas próximas à porta ou no hall
- Use espécies como Espada de São Jorge ou Bambu da Sorte
- Evite bloquear a passagem — o fluxo deve ser livre
Cozinha (vitalidade e abundância):
- Coloque plantas sobre a geladeira ou perto do fogão
- Prefira ervas como manjericão, hortelã e alecrim
- Mantenha plantas podadas para evitar energia parada
Sala de estar (harmonia e convivência):
- Use plantas nos cantos ou em mesas de apoio
- Escolha folhas arredondadas, como Zamioculca ou Planta Jade
- Equilibre o ambiente para favorecer interações leves
Ambientes que exigem mais equilíbrio e atenção
Alguns cômodos pedem um cuidado extra na escolha e posicionamento das plantas, já que influenciam diretamente o descanso e a renovação de energia.
Quarto (relaxamento e tranquilidade):
- Coloque poucas plantas, longe da cama
- Prefira Lírio da Paz ou Lavanda
- Evite espécies com folhas pontiagudas
Banheiro (purificação e renovação):
- Posicione plantas em prateleiras ou janelas
- Use espécies resistentes, como Zamioculca ou dinheiro-em-penca
- Mantenha a porta fechada para preservar a energia
Além disso, o uso do mapa do Baguá pode potencializar ainda mais os efeitos:
- Prosperidade: canto superior esquerdo → plantas como Zamioculca
- Sucesso: área central superior → flores como antúrio
- Relacionamentos: canto superior direito → Árvore da Felicidade
- Trabalho: parte inferior central → plantas que crescem para cima
O que evitar para não comprometer a energia
Assim como posicionar corretamente traz benefícios, algumas escolhas podem prejudicar o equilíbrio do ambiente.
Evite:
- Cactos dentro de casa (energia agressiva)
- Plantas secas ou doentes (energia estagnada)
- Bonsais em ambientes internos (simbolizam limitação)
- Flores artificiais (não possuem energia vital)
Além disso, manter as plantas saudáveis é essencial. Regar corretamente, limpar folhas e garantir luz adequada fortalece não apenas a planta, mas também a energia do espaço.
Mais equilíbrio com escolhas conscientes
No fim das contas, organizar plantas pela casa vai muito além da decoração. Trata-se de criar um ambiente que favoreça bem-estar, proteção e harmonia no dia a dia.
Portanto, ao posicionar cada planta de forma estratégica, você transforma seu espaço em um lugar mais equilibrado e acolhedor — onde a energia flui de maneira natural e positiva.
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