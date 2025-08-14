Berinjela à parmegiana perfeita: receita simples e irresistível

Receita italiana gostosa e fresquinha para você preparar em casa e curtir nesse tempinho frio

Magno Oliver - 14 de agosto de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Na Cozinha com a Tati)

De origem italiana, a parmegiana é um prato saboroso que você encontra em vários lugares do mundo. A palavra “parmegiana” deriva do termo italiano “parmigiana”, que significa “aquilo ou aquele que vem de Parma”, cidade da Itália.

E na culinária, “parmegiana” se refere a um prato tradicional feito com berinjela frita, molho de tomate e queijo parmesão. Tudo bem quentinho e gratinado no forno. Vamos aprender a preparar uma?

Ingredientes da receita

– 2 berinjelas pequenas;

– 2 ovos;

– 2 xícaras (chá) de farinha de rosca;

– Meia xícara de chá de farinha de trigo;

– 500 ml de óleo para fritar as berinjelas;

– sal a gosto.

Ingredientes para o molho de tomate

– 2 latas de tomate pelado em cubos;

– 2 dentes de alho descascados;

– 2 ramos de manjericão;

– 2 colheres de sopa de azeite;

– 1 colher de sal;

– Pimenta-do-reino a gosto.

Modo de preparo do molho de tomate

Em panela em fogo médio, coloque azeite, os alhos e as folhas de manjericão. Leve ao fogo médio e deixe cozinhar por 1 minuto apenas para perfumar o azeite.

Retire a panela do fogo e coloque o tomate pelado com o líquido. Coloque a panela ao fogo médio de volta, tempere com o sal e pimenta a gosto e deixe cozinhar por 5 minutos. Desligue o fogo, finalize com o restante do manjericão e reserve.

Modo de preparo da parmegiana

Primeiro passo é lavar e secar as berinjelas. Corte as berinjelas em rodelas de 0,8 cm, coloque-as em um escorredor de macarrão, formando camadas, e polvilhe sal entre cada camada.

Em seguida, encaixe o escorredor numa tigela e deixe descansar por 30 minutos. Enxágue as rodelas de berinjela sob água corrente e chacoalhe bem o escorredor para tirar o excesso de água.

Depois seque bem as rodelas de berinjela em um pano, leve-as ao fogo médio em uma panela média com óleo para fritar.

Antes de começar a fritar as berinjelas, preaqueça o forno a 220 °C. Forre uma travessa grande com papel toalha e numa travessa pequena coloque a farinha de rosca. Num prato fundo coloque a farinha de trigo. Quebre os ovos numa tigela pequena, junte 1 colher de água e bata bem com um garfo.

Para empanar as berinjelas: passe as rodelas primeiro na farinha de trigo e bata bem para tirar o excesso. Mergulhe uma rodela de cada vez no ovo e deixe escorrer o excesso.

Transfira para a travessa com farinha de rosca e empane as rodelas, pressionando bem com as mãos para cobrir toda a superfície.

Mergulhe algumas rodelas de berinjela no óleo e frite por 2 minutos. Vá virando para fritar cada lado. Deixe escorrer bem o óleo das rodelas fritas e transfira para gradinha ou a travessa forrada com papel. Repita com o restante.

Ingredientes para a montagem da parmegiana

– Uma xícara e meia de muçarela de búfala ralada grossa;

– Meia xícara de chá de queijo parmesão ralado fino;

– Folhas de rúcula a gosto para servir.

Modo de preparo

Num refratário, distribua as 12 rodelas de berinjela fritas, coloque uma ao lado da outra, adicione um pouco de queijo muçarela ralado e cubra com meia colher do molho.

Faça isso com mais uma camada de berinjela, queijo e molho. Finalize com uma rodela de berinjela e molho de tomate. Por fim, polvilhe com queijo parmesão ralado e leve ao forno para gratinar por 20 minutos. Sirva com as folhas de rúcula.

