Radares das BRs pararam de funcionar? Confira a situação em Goiás e veja se você pode ser multado

Contingenciamento no Orçamento de 2025 afetou a fiscalização nas rodovias federais

Davi Galvão Davi Galvão -
Radares de velocidade. (Foto: Reprodução)
Após o anúncio do contingenciamento de R$ 31,3 bilhões no Orçamento de 2025 para cumprir a meta fiscal, a atuação dos radares em 66.100 quilômetros de rodovias federais foi interrompida.

Com isso, surgiu a dúvida em diversos motoristas goianos se a paralisação nas multas se aplica às rodovias que cortam o estado, em especial as BRs 153, 060, 080 e 414.

Acontece que, por mais que a falta de verba do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) tenha inviabilizado o correto funcionamento dos radares pelo país, o mesmo não aconteceu nas vias supracitadas.

Foi como o Portal 6 apurou junto a Ecovias Araguaia, que sustentou que “o contrato de concessão firmado com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) estabelece obrigações específicas para a instalação e operação de controladores e redutores de velocidade na BR-153/TO/GO, BR-080/GO e BR-414/GO”.

Além disso, reforçou que todos os equipamentos são adquiridos, operados e mantidos pela concessionária com recursos próprios.

A Triunfo Concebra, responsável pelas BRs 060 e 153 no estado, também pontuou que os radares seguem funcionando normalmente.

Confira a nota da Ecovias Araguaia na íntegra:

A Ecovias Araguaia esclarece que a decisão anunciada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) sobre a desativação de radares em rodovias federais não se aplica às rodovias sob sua administração.

O contrato de concessão firmado com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) estabelece obrigações específicas para a instalação e operação de controladores e redutores de velocidade na BR-153/TO/GO, BR-080/GO e BR-414/GO.

Todos os equipamentos são adquiridos, operados e mantidos pela concessionária com recursos próprios, e têm como objetivo exclusivo promover a segurança viária, em conformidade com as metas contratuais e a regulamentação da ANTT.

