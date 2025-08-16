6 utilidades das tampas de garrafa que são incríveis e pouco conhecidas

Descubra como reaproveitar um item comum com funções que você nem imaginava

Magno Oliver - 16 de agosto de 2025

(Foto: Captura de Tela/YouTube/Maker, Artes e Variedades)

O que você faz com as tampas de garrafa que são descartadas em casa? Esses itens viralizaram nas redes sociais ganhando novas funções para o cotidiano.

Confira algumas utilidades das tampas de garrafas que sã o incríveis, pouco conhecidas e vão te ajudar muito.

1. Porta-agulhas de costura

Você vai colar um pedaço de imã pequeno dentro da tampa de garrafa e montar um porta-agulhas de costura. O truque serve como suporte para agulhas e alfinetes. Ideal para quem costura muito e quer evitar furos nos dedos.

2. Vedador de embalagens abertas

Também é possível fazer um vedador de embalagens abertas com garrafas de tampas. Você vai cortar a boca da garrafa com tampa e encaixar em pacotes plásticos de arroz, feijão, o que preferir. Depois rosqueie a tampa para manter o conteúdo fechado e protegido.

3. Organizador de fios

Também dá para fazer um bom organizador de fios. Coloque o cabo enrolado dentro da tampa e use outra tampa para fechar. Uma solução compacta para fones de ouvido, carregadores e cabos USB.

4. Molde para artesanato ou pintura

Use tampas como molde de círculos perfeitos ou para fazer carimbos caseiros com tinta. Funciona bem em atividades para as crianças brincarem em casa.

5. Suporte para sabonete pequeno

Sabonetes que estão acabando podem ser colocados dentro de uma tampa e usados até o fim, evitando desperdício. É um bom suporte para sabonetes.

6. Joguinho caseiro de tabuleiro

Com várias tampas coloridas, você pode montar damas, jogo da velha ou bingo improvisado. Ótima opção para divertir e entreter sem gastar.

