Destinos brasileiros que têm paisagens incríveis e compensam viajar de ônibus

Algumas dicas de alternativas rodoviárias estão encantando viajantes com paisagens naturais e preços mais atrativos

Magno Oliver - 17 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Timur Weber)

Dados do Ministério do Turismo apontaram que cerca de 80% dos brasileiros preferem viajar dentro do país, explorando destinos nacionais em vez de internacionais.

Os motivos vão desde a valorização das belezas naturais e culturais locais até a necessidade de economizar. E nesse cenário, as viagens de ônibus vêm ganhando espaço, oferecendo alternativas mais baratas e com trajetos que já são parte da experiência.

1. Paraty – Rio de Janeiro

Uma indicação de lugar considerado um espetáculo à parte para viajar de ônibus é ir até Paraty, no Rio de Janeiro. A estrada costeira oferece vistas incríveis do mar, da Mata Atlântica e de vilarejos históricos fascinantes. Chegando lá, você completa o seu encanto com o lugar indo ao centro colonial e as praias preservadas.

2. Bonito – Mato Grosso do Sul

Viagem para Bonito compensa cada minuto na estrada, cada rosto colado no vidro do ônibus, mesmo o trajeto sendo longo. O caminho te revela o cerrado e os incríveis rios de águas cristalinas. As atividades de ecoturismo, como flutuação e mergulho, fazem do destino um dos mais desejados do Brasil. ônibus, carro ou avião, vá conhecer Bonito.

3. Chapada Diamantina – Bahia

A saída de Salvador de ônibus até Lençóis permite ver a transição da zona costeira para o sertão. A Chapada surpreende com trilhas, grutas e cachoeiras paradisíacas e de renovar as energias. É um paraíso para quem busca natureza e aventura, com fácil acesso rodoviário e passagem mais barata via ônibus.

4. Serra do Rio do Rastro – Santa Catarina

Localizada entre as cidades de Lauro Müller e Bom Jardim da Serra, a Serra do Rio Rastro tem curvas radicais e mirantes com vista panorâmica. A viagem por ônibus permite contemplar com calma a grandiosidade da paisagem serrana e a neblina que dá charme à estrada. Um mergulho em um cenário de encantar mesmo, é surpreendente.

5. Ouro Preto – Minas Gerais

Com saída fácil de Belo Horizonte, a viagem até Ouro Preto é curta, porém rica em paisagens e experiência. As montanhas de Minas e os casarões coloniais formam um cenário único para turistar. É ideal para quem curte história, cultura e gastronomia típica em uma escapada econômica de baixo orçamento.

