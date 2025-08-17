Destinos brasileiros que têm paisagens incríveis e compensam viajar de ônibus
Algumas dicas de alternativas rodoviárias estão encantando viajantes com paisagens naturais e preços mais atrativos
Dados do Ministério do Turismo apontaram que cerca de 80% dos brasileiros preferem viajar dentro do país, explorando destinos nacionais em vez de internacionais.
Os motivos vão desde a valorização das belezas naturais e culturais locais até a necessidade de economizar. E nesse cenário, as viagens de ônibus vêm ganhando espaço, oferecendo alternativas mais baratas e com trajetos que já são parte da experiência.
1. Paraty – Rio de Janeiro
Uma indicação de lugar considerado um espetáculo à parte para viajar de ônibus é ir até Paraty, no Rio de Janeiro. A estrada costeira oferece vistas incríveis do mar, da Mata Atlântica e de vilarejos históricos fascinantes. Chegando lá, você completa o seu encanto com o lugar indo ao centro colonial e as praias preservadas.
2. Bonito – Mato Grosso do Sul
Viagem para Bonito compensa cada minuto na estrada, cada rosto colado no vidro do ônibus, mesmo o trajeto sendo longo. O caminho te revela o cerrado e os incríveis rios de águas cristalinas. As atividades de ecoturismo, como flutuação e mergulho, fazem do destino um dos mais desejados do Brasil. ônibus, carro ou avião, vá conhecer Bonito.
3. Chapada Diamantina – Bahia
A saída de Salvador de ônibus até Lençóis permite ver a transição da zona costeira para o sertão. A Chapada surpreende com trilhas, grutas e cachoeiras paradisíacas e de renovar as energias. É um paraíso para quem busca natureza e aventura, com fácil acesso rodoviário e passagem mais barata via ônibus.
4. Serra do Rio do Rastro – Santa Catarina
Localizada entre as cidades de Lauro Müller e Bom Jardim da Serra, a Serra do Rio Rastro tem curvas radicais e mirantes com vista panorâmica. A viagem por ônibus permite contemplar com calma a grandiosidade da paisagem serrana e a neblina que dá charme à estrada. Um mergulho em um cenário de encantar mesmo, é surpreendente.
5. Ouro Preto – Minas Gerais
Com saída fácil de Belo Horizonte, a viagem até Ouro Preto é curta, porém rica em paisagens e experiência. As montanhas de Minas e os casarões coloniais formam um cenário único para turistar. É ideal para quem curte história, cultura e gastronomia típica em uma escapada econômica de baixo orçamento.
