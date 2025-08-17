Doença viral de alta letalidade atinge rebanho em Goiás e 5 já morreram, confirma Agrodefesa

Como há risco para saúde humana, a situação pode gerar boicotes ao estado por parte de compradores internacionais

Samuel Leão - 17 de agosto de 2025

Pecuaristas que não declararem a imunização podem ser penalizados. (Foto: Agrodefesa)

A Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa) confirmou a morte de cinco bovinos em Goiás em decorrência da raiva, infecção viral que apresenta alta taxa de letalidade.

Os casos foram registrados em duas propriedades rurais, em Carmo do Rio Verde, no Centro de Goiás, e em Silvânia, no Sudeste, o que levanta um alerta pela distância dos casos, situados em cidades com mais de 300 km de distância entre si.

O órgão informou que medidas de contenção já foram adotadas para evitar a propagação da enfermidade, segundo o órgão. A doença é transmitida por insetos e pode provocar febre, hemorragias internas e morte rápida dos animais.

Alguns sintomas, que possibilitam o diagnóstico da infecção, são a salivação intensa, dificuldade para andar, falta de coordenação, paralisia e até mudanças de comportamento, podendo ir tanto de apatia à agitação.

Como há risco para saúde humana, a situação pode gerar boicotes ao estado por parte de compradores internacionais. A Agrodefesa reforça que criadores devem redobrar a atenção e comunicar imediatamente qualquer suspeita de novos casos.