Idosa com Alzheimer resgatada após cinco dias desaparecida morre a caminho do hospital em Anápolis

Ela foi localizada em uma chácara na região da Vila União, mas não resistiu ao agravamento do estado de saúde durante o resgate

Paulo Roberto Belém - 19 de agosto de 2025

Mariana Machado Cerqueira Vale tinha 86 anos. (Foto: Acervo pessoal)

Uma idosa com Alzheimer que havia ficado cinco dias desaparecida em Anápolis foi resgatada nesta terça-feira (19), mas não resistiu e morreu a caminho do hospital.

Dona Mariana Machado Cirqueira Vale foi localizada por volta das 16h30 em uma chácara na região da Vila União, no Sudeste da cidade.

O estado de saúde dela teria se agravado no momento do resgate, depois que ela e familiares que participavam das buscas foram atacados por abelhas. A idosa teria sido picada no olho, o que contribuiu para a piora do quadro clínico.

A equipe do Corpo de Bombeiros prestou atendimento imediato e socorreu a idosa às pressas, mas ela não resistiu às complicações decorrentes dos dias em que permaneceu desaparecida somadas às consequências do ataque das abelhas.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando em Anápolis? Clique aqui para acessar o Portal 6, além do Instagram @portal6noticias para ler as últimas notícias de hoje!