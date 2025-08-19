Pancadaria na entrada de hospital assusta moradores em Porangatu

Outras pessoas que não tinham relação com o episódio acabaram feridas, incluindo um adolescente de 14 anos

Davi Galvão - 19 de agosto de 2025

Porradaria foi registrada por testemunhas. (Foto: Reprodução)

Confusão e pancadaria marcaram a noite desta segunda-feira (18) no Hospital Regional de Porangatu, região Norte de Goiás, após dois homens entrarem em luta corporal e lesionarem até mesmo mulheres e crianças que estavam na unidade.

Um vídeo feito por testemunhas registrou o que parece ser o momento final da briga, no qual ainda é possível ver um dos suspeitos desferindo golpes com um capacete no outro.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e compareceu ao local, flagrando os dois indivíduos, sem camisa, no exterior do hospital.

Porém, ao notar a presença das autoridades, um dos homens tentou empreender fuga, mas foi contido pelos policiais. Como houve nova resistência, os militares tiveram de algemá-lo.

Embora o outro suspeito tenha conseguido se evadir, o hospital forneceu a ficha do paciente para que a PM tivesse acesso às informações pessoais.

Ainda não se sabe o que teria começado a briga, mas testemunhas sugerem que tenha partido de um conflito familiar.

Uma das pessoas feridas durante a confusão foi um adolescente de 14 anos, que precisou de atendimento médico.

O caso segue sendo investigado pelas autoridades.

