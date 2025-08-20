Dor muscular pós-treino é bom sinal? Descubra como acelerar a recuperação, segundo profissionais da educação física

A verdade é que a dor faz parte do processo de adaptação do corpo, mas entender seus limites é essencial para evoluir sem riscos

Pedro Ribeiro - 20 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Dor muscular é algo que praticamente todo mundo já sentiu após um treino mais intenso.

Ela aparece horas depois da atividade, pode durar dias e, muitas vezes, deixa aquela dúvida: será que isso é sinal de resultado ou de excesso?

A verdade é que a dor faz parte do processo de adaptação do corpo, mas entender seus limites é essencial para evoluir sem riscos.

Além disso, existem formas simples de acelerar a recuperação e evitar que o desconforto atrapalhe sua rotina.

Dor muscular pós-treino é bom sinal? Descubra como acelerar a recuperação, segundo profissionais da educação física

Segundo profissionais da educação física, a dor muscular tardia acontece principalmente por microlesões nas fibras musculares. Isso ocorre quando o corpo é desafiado além do que está acostumado, seja por aumento de carga, intensidade ou novos movimentos. Essas microlesões são normais e fazem parte do processo de fortalecimento. No entanto, sentir dor não é sinônimo direto de treino eficiente. O importante é a consistência dos exercícios, e não apenas o incômodo do dia seguinte.

Quando a dor é considerada normal

A dor muscular é esperada quando há estímulo novo, mas deve ser moderada. Caso seja intensa demais, limitando movimentos ou durando mais de três dias, pode indicar excesso de esforço ou falta de recuperação adequada. Nesse caso, é essencial rever o treino com um profissional para evitar riscos de lesão.

Como acelerar a recuperação

A boa notícia é que existem estratégias eficazes para amenizar o desconforto:

Alongamentos leves após o treino;

Sessões de descanso ativo, como caminhadas curtas;

Hidratação constante e alimentação equilibrada, rica em proteínas e antioxidantes;

Sono de qualidade, fundamental para a reparação muscular;

Técnicas como massagem ou uso de rolo de liberação miofascial.

Esses cuidados ajudam o corpo a se recuperar mais rápido, diminuem a intensidade da dor e permitem que você volte aos treinos com mais disposição.

O papel da prevenção

Embora a dor muscular seja comum, a prevenção é sempre o melhor caminho. Aumentar a carga de forma gradual, respeitar os limites do corpo e manter uma rotina de aquecimento e desaquecimento são medidas que reduzem muito o risco de desconforto excessivo.

Por fim, sentir dor muscular após o treino pode ser um sinal de que o corpo está se adaptando, mas não deve ser o único parâmetro para avaliar resultados. O acompanhamento de profissionais da educação física garante treinos seguros e eficientes, enquanto hábitos de recuperação aceleram o processo e permitem mais constância nos exercícios. Afinal, evoluir é sobre equilíbrio: estímulo, descanso e cuidado andam juntos.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!