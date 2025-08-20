Gigante da bioenergia anuncia novo investimento para produção de combustível em Goiás

Estrutura ficará anexa a usina de cana-de-açúcar. Anúncio ocorre logo após movimentação da multinacional

Gabriella Pinheiro - 20 de agosto de 2025

Unidade da Cargill, em Rio Verde. (Foto: Divulgação)

A Cargill Bioenergia confirmou que construirá uma grande usina produtora de etanol de milho em Goiás. A estrutura ficará anexa à usina de cana-de-açúcar localizada em Cachoeira Dourada.

De acordo com a empresa, o modelo será o mesmo já existente na Usina São Francisco e na unidade processadora de grãos em Quirinópolis.

No local, opera uma divisão de biocombustíveis da companhia no país, que já produz etanol a partir dessas matérias-primas.

Inicialmente, a notícia sobre a nova estrutura foi publicada no portal AgFeed e posteriormente confirmada pela Cargill. No entanto, mais detalhes sobre o projeto ainda não foram divulgados.

Vale destacar que o anúncio ocorre logo após a movimentação da multinacional, que firmou um acordo para adquirir 50% de participação na SJC Bioenergia, em fevereiro. Os valores investidos na operação teria superado a casa dos R$ 2,6 bilhões

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!