Pedro Ribeiro - 20 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

A Salmonella voltou a preocupar autoridades de saúde nos Estados Unidos.

Um popular queijo fresco colombiano, produzido pela Quesito El Establo, em Salem (New Hampshire), precisou ser recolhido após inspeções apontarem condições insalubres que poderiam favorecer a contaminação.

O caso chama atenção não só pelo risco imediato, mas também pela importância de reforçar os cuidados com a segurança alimentar.

O produto que precisou ser recolhido devido a condições insalubres e risco de Salmonella, segundo autoridades de saúde

O alerta foi emitido em 12 de agosto pela FDA (Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA). O recolhimento vale para todos os lotes com código AUG 22 2025 ou anterior, vendidos principalmente em mercados voltados à comunidade latina em Massachusetts.

O queijo é comercializado em embalagens plásticas de aproximadamente 454 gramas, também em sacos com fecho hermético. A etiqueta azul traz a imagem de uma vaca, a frase “Quesito Colombiano” em letras amarelas, a indicação “Spanish Cheese” e o nome do fabricante. Embora destaque a origem colombiana, a produção acontece nos Estados Unidos, e o recolhimento vale apenas em território americano.

O risco da Salmonella

Durante a inspeção, a FDA encontrou atividade de roedores e falhas graves de higiene. Esses fatores aumentam o risco de presença da Salmonella, bactéria que pode causar infecções sérias. Os sintomas mais comuns são: febre, diarreia (às vezes com sangue), náusea, vômito e dor abdominal. Em casos mais graves, a infecção pode atingir a corrente sanguínea, resultando em complicações como endocardite ou artrite.

Até agora, não foram registrados casos de doença relacionados ao consumo do queijo. A medida foi tomada de forma preventiva para proteger os consumidores.

O que fazer com o produto

A recomendação da FDA e da própria Quesito El Establo é simples: quem tiver o queijo não deve consumi-lo. O ideal é devolver ao local de compra para receber reembolso. Caso alguém apresente sintomas após consumir o produto, deve procurar atendimento médico imediato e informar sobre a possível exposição à Salmonella.

Como se prevenir contra a Salmonella

A Salmonella é uma das principais causas de infecção alimentar no mundo. Ela pode estar presente em ovos crus ou mal cozidos, carnes de aves e porco, mariscos, leite não pasteurizado e até vegetais. Por isso, algumas medidas ajudam a reduzir os riscos:

Lavar bem as mãos, utensílios e alimentos.

Separar alimentos crus dos prontos para consumo.

Cozinhar carnes e ovos em temperaturas adequadas.

Manter a refrigeração correta de alimentos.

Vale lembrar que congelar os alimentos impede o crescimento da bactéria, mas não a elimina totalmente.

O recolhimento do queijo colombiano mostra como a vigilância sanitária é fundamental para evitar surtos. A Salmonella é invisível, mas pode causar grandes problemas se os cuidados de higiene e preparo dos alimentos não forem levados a sério. Mesmo que a medida afete um produto querido por parte da comunidade, a prioridade é proteger a saúde.

