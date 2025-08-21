Marcas da Chery chegam a Goiânia e Anápolis, se destacando por tecnologia e uso de Inteligência Artificial

Chegada das marcas ocorre em um momento de alta no interesse por veículos de montadoras chinesas

Veículos são distribuídos diretamente pela Cherry. (Foto: Divulgação)
Uma das maiores holdings do Centro-Oeste, o Grupo Ramasa Auto inaugurou em Goiânia e Anápolis as concessionárias Tiger Omoda & Jaecoo, trazendo ao mercado veículos de terceira geração, incluindo híbridos plug-in e elétricos da Chery.

Entre os diferenciais da Jaecoo, está o sistema SHS de regeneração, que garante até 400 km extras de autonomia em relação a concorrentes.

Já o Omoda se destaca pela autonomia de cerca de 345 km com carga completa, motor de 204 CV, bateria LFP de 61,8 kWh e recarga rápida de 30% a 80% em 28 minutos. Conforme o padrão internacional WLTP, o modelo pode atingir até 430 km em condução econômica.

“Tanto o Jaecoo quanto a Omoda usam Inteligência Artificial para coordenar autonomia e consumo dos nossos híbridos e elétricos. Ambos mantêm a potência em longas distâncias. A ativação da marca no Brasil já apresenta números expressivos de vendas”, afirma William Verissimo de Queiroz, gerente comercial da Tiger Omoda & Jaecoo pelo Grupo Ramasa.

As concessionárias estão localizadas na Avenida T-8, nº 425, Setor Bueno, em Goiânia, e na Avenida Brasil Sul, nº 5000, Calixtolândia, em Anápolis.

Entre os destaques estão o Omoda E5, SUV 100% elétrico com autonomia de 345 km (Inmetro), 204 CV de potência e recarga rápida, e o Jaecoo 7 SHS, híbrido com autonomia combinada superior a 1.200 km e desempenho off-road.

A chegada das marcas ocorre em um momento de alta no interesse por veículos de montadoras chinesas.

Dados da ferramenta Webmotors Autoinsights apontam que as buscas em Goiás cresceram 34% entre janeiro e julho de 2025, em relação ao mesmo período do ano anterior.

No Brasil, o aumento foi de 51,4% entre março de 2024 e março de 2025, com a CAOA Chery liderando o ranking de pesquisas com 47,9%.

No cenário global, a Chery figura no ranking Forbes 500, com receita anual superior a US$ 40 bilhões e mais de 80 mil funcionários. A montadora tem ampliado exportações e acelerado sua estratégia de eletrificação.

No Brasil, atua agora de forma independente com as marcas premium Omoda e Jaecoo, sem vínculo com a CAOA. O plano inicial prevê cerca de mil veículos distribuídos em mais de 50 concessionárias em 17 estados, com expansão para 150 lojas até 2028.

