Especialistas explicam por que hábito muito popular entre os brasileiros pode prejudicar a saúde

Magno Oliver - 21 de agosto de 2025

Um fórum na internet entre pessoas que cuidam das tarefas domésticas constatou um hábito muito comum dos brasileiros: gostar de varrer a casa à noite.

Varrer a casa à noite é um hábito comum, mas especialistas alertam para os riscos dessa prática. Em ambientes fechados, a poeira tende a se acumular com mais facilidade. Por isso, a limpeza noturna pode comprometer a qualidade do ar e também a qualidade do sono.

Quando se varre a casa à noite, partículas de poeira, ácaros e fungos ficam suspensas por mais tempo. Sem ventilação adequada, esses resíduos permanecem no ambiente. Isso aumenta as chances de crises alérgicas, problemas respiratórios e até crises de insônia devido ao incômodo que o ato causa.

Por que não se deve varrer a casa à noite, segundo especialistas em limpeza

Segundo especialistas em limpeza doméstica em um fórum no Reddit, o ideal é varrer a casa durante o dia, quando há maior circulação de ar e iluminação natural para enxergar os cantos mais sujos. Essa prática ajuda a dispersar as partículas levantadas pela vassoura.

Outro ponto importante é que a varrição noturna pode espalhar sujeira para áreas limpas. A poeira suspensa acaba depositada em móveis, roupas de cama e superfícies. Isso obriga o morador a limpar mais vezes e reduz a eficácia da limpeza interna.

Para manter a casa saudável, a discussão no fórum entrou em um consenso em priorizar horários com boa ventilação. Se a limpeza noturna for inevitável, prefira usar um pano úmido em vez da vassoura. Essa simples mudança garante um ambiente mais limpo, seguro e saudável para todos (o nariz e pulmão agradecem demais, inclusive).

