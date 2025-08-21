Suspeito é encontrado pela PM deitado em sofá após tentar matar homem em Aparecida de Goiânia

Vítima precisou ser encaminhada às pressas para o HEAPA, após sofrer ferimentos graves

Augusto Araújo - 21 de agosto de 2025

Fachada do Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada (HEAPA). (Foto: Divulgação/IGH)

Um homem, de 56 anos, foi preso pela Polícia Militar (PM), deitado no sofá de casa, após uma briga na porta de um bar em Aparecida de Goiânia, na qual ele teria esfaqueado um desafeto, de 42 anos.

Conforme o relato de testemunhas, vítima e suspeito estavam embriagados quando iniciaram uma luta corporal no meio da rua, na noite desta quarta-feira (20).

Durante a troca de agressões, o suposto autor teria puxado uma faca e atingido o homem mais jovem na região abdominal. Em seguida, voltou para a própria residência, localizada em frente à cena do crime.

A vítima precisou ser levada às pressas pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia (HEAPA), devido à gravidade do ferimento. Porém, se apresentava estável e consciente durante o resgate.

A PM foi chamada e encontrou o suspeito dentro de casa, deitado no sofá, e procederam com a prisão em flagrante.

No momento da abordagem, o suposto autor apresentava sinais visíveis de embriaguez, com fala desconexa e dificuldade em se locomover.

Ele foi conduzido à Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia, onde foi apresentado à autoridade policial para os devidos procedimentos legais. Ele deve responder por tentativa de homicídio.

Caberá agora à Polícia Civil (PC) dar continuidade às investigações sobre o ocorrido.

