6 sinais de que você está se relacionando com uma pessoa controladora, segundo a psicologia

Descubra se o comportamento da pessoa que está com você indica manipulação e abuso emocional silencioso

Magno Oliver - 22 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Timur Weber)

A psicologia sempre reforça que em um relacionamento saudável, o respeito pela individualidade do outro, a comunicação, o afeto e companheirismo são essenciais. No entanto, quando um parceiro tenta controlar decisões, comportamentos e até sentimentos, surgem sinais preocupantes aos quais devemos ter atenção.

1. Tenta manipular excessivamente as suas decisões

Cuidado se a pessoa que está com você tenta decidir onde você vai, com quem fala, o que veste e até como e quando você pode fazer as suas coisas. É um alerta forte de relacionamento abusivo.

2. A pessoa faz críticas constantes e desqualificações a tudo que você faz

Observe se a pessoa diminui todas as suas conquistas, não comemora, nem fica feliz pelo seu sucesso e critica suas escolhas para enfraquecer sua autoconfiança. Nunca é por você, é sempre contra você em tudo.

3. Tenta te afastar de amigos e familiares

Se em um relacionamento amoroso, a pessoa cria barreiras para afastar você de pessoas próximas e fortalecer o controle emocional, fique de olhos atentos. Ela vai tentar fazer com que você viva somente em torno dela e nada mais.

4. Vigia suas redes sociais

Psicólogos reforçam que se a pessoa exige senhas, monitora suas conversas e cobra explicações sobre curtidas, comentários e seguidores, é bom tomar cuidado. É preciso ter liberdade no uso de suas redes e sem ninguém para ficar monitorando o que você deve ou não fazer com elas.

5. Ciúmes possessivo disfarçado de cuidado

O excesso de ciúmes é apresentado como amor, como afeto, como cuidado em forma de presença excessiva, mas, na verdade, é só insegurança de uma forma velada. Uma pessoa controladora vai sempre tentar camuflar sua insegurança em cima de um cuidado disfarçado.

6. Faz manipulação emocional constantemente

Um fator que chama muito atenção é que ela vai fazer chantagens, se vitimizar e usar a culpa para controlar suas atitudes. Ela ignora suas vontades e invade espaços físicos e emocionais sem consentimento. Aí o que é permitido hoje pode ser proibido amanhã, criando instabilidade emocional.

