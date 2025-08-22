Apostadores em Goiás levam bolada após acertarem dezenas na Mega-Sena; veja em quais cidades

Próximo sorteio será realizado neste sábado (23), com montante acumulado em R$ 28 milhões

Imagem de cartela da Mega-Sena. (Foto: Reprodução)

Nenhuma aposta conseguiu cravar as seis dezenas do Concurso da Mega-Sena 2904, realizado nesta quinta-feira (21), fazendo com que o prêmio acumulasse.

Os números sorteados foram 02 – 37 – 38 – 46 – 52 – 55.

Apesar disso, duas apostas feitas em solo goiano conseguiram acertar cinco das combinações e abocanhar parte do montante, levando juntas mais de R$ 220 mil.

Um dos jogos foi feito em Aparecida de Goiânia e o outro em Morrinhos, sendo que ambos foram firmados no formato simples, isto é, sem ser bolão.

Cada aposta também rendeu aos sortudos a bolada de R$110.552,20.

Próximo sorteio

O próximo sorteio da Mega-Sena, de número 2905, deve ser realizado neste sábado (23), com um prêmio acumulado em R$ 28 milhões.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6 e pode ser feita pela internet ou nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa.

