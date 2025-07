Governo Federal atualiza situação sobre concessão de rodovias BR-153 e 060

Triunfo Concebra detém os trechos das rodovias que passam em Goiás desde 2014

Samuel Leão - 29 de julho de 2025

Praça de pedágio da Triunfo Concebra na BR-060. (Foto: Divulgação)

Está a cargo do Ministério dos Transportes as providências que nortearão o futuro da concessão das rodovias BRs-153 e 060, nos trechos entre o Distrito Federal e a Divisa com Minas Gerais, administrados pela Triunfo Concebra.

Rápidas tem acompanhado a situação da concessão, que originalmente tem prazo para se encerrar em 2044, mas que está deixando a desejar em relação à entrega de obras viárias previstas contratualmente.

Segundo o ministério, o processo de otimização e readaptação das BRs-153 e 060 segue em instrução no âmbito do Tribunal de Contas de União (TCU), informando que é preciso dar o aval do tribunal para informar novidades.

Entretanto, paralelamente, o órgão federal dos transportes informou que um dos trechos que integram o perímetro concedido, o da BR-153 entre as cidades de Hidrolândia e Itumbiara, foi inserido em edital recente de nova concessão, juntamente com outros trechos de rodovias mineiras.

O ministério classificou, inclusive, os perímetros a serem privatizados como “Rota Sertaneja” e começou as providências para tal no último dia 24 de julho, informando que a empresa proponente vencedora terá até 14 de novembro para apresentar os documentos de qualificação do processo.

Antes duas frentes tentavam resolver impasses

Em janeiro passado, a coluna Rápidas apurou que o Ministério dos Transportes trabalhava em duas frentes para resolver os impasses sobre concessão das BRs, considerando uma eventual permanência da concessionária ou, em último caso, a revogação contratual.

Triunfo Concebra fala em termo de confiabilidade para não se pronunciar

A concessionária foi procurada pelo Portal 6, mas enviou uma nota em que se diz impedida de falar do assunto.

“Dado que o processo em questão demandou um termo de confidencialidade, e o mesmo ainda não chegou ao fim, não cabe no momento um pronunciamento da Concebra”, respondeu a concessionária.

Anápolis tem apenas uma unidade de transporte de cadáver em funcionamento

Na manhã da segunda-feira (28), Maurício Ribeiro, morador do Jardim Esperança, passou por um constrangimento em família ao ter que esperar mais de 3 horas pelo Instituto Médico Legal (IML) para buscar seu cunhado, recém-falecido.

Nas ligações que fez, recebeu a resposta que havia apenas uma ambulância disponível em Anápolis e que haviam três outros casos na frente do dele.

Rápidas apurou a situação e descobriu a que o órgão tem duas unidades para este tipo de transporte, mas apenas segue em funcionamento. A segunda está estragada.

Gilvane Felipe barra obra no Cavalhódromo de Pirenópolis e gera suspeitas

Por meio do chefe em Goiás, Gilvane Felipe , o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) barrou a obra que restauraria do Cavalhódromo de Pirenópolis, orçada em R$ 2,5 milhões.

Rápidas apurou que a poeira subiu na relação entre o ex-Cidadania, que também foi secretário das gestões Marconi Perillo (PSDB), e o Governo de Goiás que bancaria os custos.

A suspeita é de interferência política.

Nota 10

Para a Copa San Vôlei, que aconteceu entre os dias 25 e 27 de julho no Praiana e é a maior competição de base de vôlei de praia do Centro-Oeste, contando mais de 100 atletas inscritos.

Nota Zero

Para a Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Públicas, que não respondeu aos questionamentos da reportagem do Portal 6 sobre o que fazer com as “cracolândias” na cidade. O silênio diz muito.