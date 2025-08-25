Aparecida de Goiânia terá Feirão de Empregos com 10 mil oportunidades; saiba como participar

Vagas vão desde funções operacionais até cargos de nível técnico e superior

Gabriella Pinheiro - 25 de agosto de 2025

Imagem mostra carteira de trabalho. (Foto: Divulgação/ SECOM)

A partir de terça-feira (26) até sábado (30), a Prefeitura de Aparecida de Goiânia, em parceria com o Governo de Goiás, realizará um Feirão de Empregos com remunerações de até R$ 4,5 mil.

Ao todo, estão sendo ofertadas 10 mil oportunidades, que vão desde funções operacionais até cargos de nível técnico e superior. Do primeiro até o penúltimo dia, o evento acontece das 8h às 17h. Já no último, será das 8h às 12h.

A ação acontecerá na Praça da Juventude, no Setor Garavelo, e reunirá mais de 24 empresas de diferentes segmentos. As oportunidades são voltadas a diversas áreas e níveis de qualificação.

Os interessados em participar devem apresentar documentos de identificação, como RG e CPF, além de comprovante de endereço atualizado.

As entrevistas serão realizadas no próprio local, e os candidatos podem sair do evento já contratados.

O mutirão também oferecerá orientação profissional, encaminhamento de currículos e cadastro em programas de qualificação.

