iFood abre vagas home office em tecnologia para mulheres; goianas podem se inscrever

Ao todo, são oferecidas 50 vagas em posições que vão do nível Pleno a Especialista

Augusto Araújo - 22 de abril de 2026

Imagem ilustrativa de trabalho em home office. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O iFood anunciou a abertura das inscrições para a terceira edição do programa Elas são Tech, iniciativa voltada exclusivamente para mulheres que desejam avançar na carreira em tecnologia. Podem participar candidatas de Goiás e de todo o país, já que as oportunidades são 100% remotas.

Ao todo, são oferecidas 50 vagas em posições que vão do nível Pleno a Especialista. As profissionais selecionadas terão acesso a um pacote de benefícios, que incluem:

Salário compatível com o mercado

Vale-refeição ou alimentação

Assistência médica e odontológica

Seguro de vida

Auxílio home office

Incentivo para cursos e idiomas

As inscrições seguem abertas até o dia 02 de maio e podem ser feitas pelo site oficial do programa, com vagas direcionadas às áreas de Engenharia de Software (Backend e Frontend) e Data Science e Inteligência Artificial.

Não há exigência de formação acadêmica específica, priorizando experiência prática e capacidade de resolver problemas complexos.

O processo seletivo inclui desafios técnicos e entrevistas, que serão realizados entre abril e maio. As candidatas aprovadas têm previsão de início na empresa em junho de 2026.

Mais informações sobre as vagas podem ser conferidas no site oficial do iFood.

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