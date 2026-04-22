iFood abre vagas home office em tecnologia para mulheres; goianas podem se inscrever
Ao todo, são oferecidas 50 vagas em posições que vão do nível Pleno a Especialista
O iFood anunciou a abertura das inscrições para a terceira edição do programa Elas são Tech, iniciativa voltada exclusivamente para mulheres que desejam avançar na carreira em tecnologia. Podem participar candidatas de Goiás e de todo o país, já que as oportunidades são 100% remotas.
Ao todo, são oferecidas 50 vagas em posições que vão do nível Pleno a Especialista. As profissionais selecionadas terão acesso a um pacote de benefícios, que incluem:
- Salário compatível com o mercado
- Vale-refeição ou alimentação
- Assistência médica e odontológica
- Seguro de vida
- Auxílio home office
- Incentivo para cursos e idiomas
As inscrições seguem abertas até o dia 02 de maio e podem ser feitas pelo site oficial do programa, com vagas direcionadas às áreas de Engenharia de Software (Backend e Frontend) e Data Science e Inteligência Artificial.
Não há exigência de formação acadêmica específica, priorizando experiência prática e capacidade de resolver problemas complexos.
O processo seletivo inclui desafios técnicos e entrevistas, que serão realizados entre abril e maio. As candidatas aprovadas têm previsão de início na empresa em junho de 2026.
Mais informações sobre as vagas podem ser conferidas no site oficial do iFood.
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