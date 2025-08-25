Corretor de Goiânia fecha a venda de imóvel avaliado em mais de R$ 80 milhões

Com isso, profisisonal se tornou um dos mais novos milionários da cidade

Gabriella Pinheiro - 25 de agosto de 2025

Imagem mostra fazenda vendida por corretor de Goiânia. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Do dia para a noite, o corretor de imóveis Jhony Spironello, de Goiânia, passou a integrar o time dos milionários da capital. O motivo? A venda de uma fazenda avaliada em R$ 81 milhões.

O anúncio foi feito pela My Broker Bueno — corretora em que o profissional atua. De acordo com a empresa, a venda, realizada em julho, rendeu ao corretor uma comissão milionária, estimada em cerca de R$ 1 milhão, e se tornou um recorde para a unidade.

“Foi a maior venda da My Broker. Uma única venda da My Broker se tornou o nosso recorde”, destacou o sócio-diretor, André Fleury.

A propriedade é uma fazenda de plantação localizada em uma região com grande valorização no interior da Bahia (BA). Segundo a corretora de imóveis, o alto valor se deve à qualidade das terras e à extensão da área.

Além de Jhony, outros corretores que participaram da negociação também conseguiram faturar bons lucros e, assim como ele, se tornaram milionários.

