Fiscalização sanitária desmistifica consumo de carne de cavalo em Anápolis

Samuel Leão - 25 de agosto de 2025

Operação Carcaça apurou o comércio de carne de cavalo em Anápolis. (Foto: Divulgação/PCGO)

O consumo de carne de cavalo em Anápolis, tema que ganhou destaque após a descoberta de um abatedouro clandestino – que pode ter fornecido o produto até para creches e escolas –, exige atenção.

Contudo, o problema não está no consumo em si. Como já destacado pela coluna Rápidas, a venda e o consumo de carne equina não são ilegais no Brasil, mas devem seguir rigorosos critérios sanitários, desde a saúde do animal até as condições de abate e armazenamento.

José Luiz, médico veterinário e fiscal da Vigilância Sanitária de Anápolis, explica aos internautas.

“Carne de cavalo não faz mal se consumida. No Brasil, são permitidas como espécies de açougue bovinos, bubalinos, equinos, suínos, caprinos, ovinos, aves etc. O risco não está no produto, mas sim se for abatido em condições sanitárias insatisfatórias”.

Os processos incluem inspeção ante e pós-morte, com avaliação dos animais por lotes. Antes do abate, verifica-se a saúde dos exemplares destinados ao consumo.

“Para identificar fraturas, caquexia, abscessos e outros problemas. Na inspeção ante mortem, só são abatidos animais saudáveis. Depois, na pós-morte, examinam-se os linfonodos (ínguas) na cabeça, axilas, virilhas etc.”

A legislação, regulamentada pelo Ministério da Agricultura, é fiscalizada em Goiás pela Agrodefesa, responsável também pela inspeção municipal. Para a venda ser legal, a origem e o tipo da carne devem estar claramente informados ao consumidor.

MPGO arquiva investigação sobre viagem de servidora do gabinete da capitã Elizete

O Ministério Público de Goiás (MPGO) arquivou a investigação sobre a viagem da servidora Késia Rodrigues da Silva Rezende, assessora parlamentar da vereadora capitã Elizete Jacinto (PRD), da Câmara Municipal de Anápolis. A denúncia anônima alegava que Késia havia se ausentado do trabalho para viajar ao Rio Araguaia, sem ter direito a férias, o que poderia configurar desvio de função e prejudicar o erário. Após apuração, foi constatado que a ausência da servidora foi previamente comunicada e autorizada pela vereadora, sendo compensada por meio do sistema de Banco de Horas da Câmara, o que estava de acordo com as normas internas da Casa Legislativa.

Tradicional estúdio de tatuagem de Anápolis deve dar lugar a empreendimento imobiliário

A Rápidas apurou que um dos mais antigos estúdios de tatuagem de Anápolis está com os dias contados para deixar o imóvel que ocupa e iniciar uma nova fase. Situado no Jundiaí, o local teria sido vendido para dar lugar a um empreendimento imobiliário, que deverá trazer mais um prédio para o bairro.

Evento que reuniu dezenas de carros de luxo em Anápolis terá próxima edição em Pirenópolis

A mobilização de dezenas de carros de luxo, desde Ferraris e Lamborghinis até Teslas, que marcou o bairro Jundiaí em Anápolis, deverá ocorrer também em Pirenópolis. O Exotic Experience, organizado pela Sarto Imóveis com o Radisson Hotel, Exclusivos Goiás e Molinari Veículos, além de outros parceiros, pretende reunir o “Crème de la crème” do automobilismo do Centro-Oeste já no mês de setembro.

Atualizada a situação do desmoronamento no lixão de Padre Bernardo

Cerca de 42 mil metros cúbicos de lixo desmoronaram sobre o córrego Santa Bárbara, nas proximidades do lixão de Padre Bernardo, em junho deste ano. A situação contaminou a água e causou diversos prejuízos ambientais. Após dois meses, cerca de 35% dos resíduos já foram removidos do curso hídrico, em uma ação realizada pela empresa Ouro Verde, dona do empreendimento, com o acompanhamento atento da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad).

Os vereadores de Goiânia que integrarão comissão da CEI do Consórcio Limpa Gyn

A Comissão Especial de Inquérito (CEI) que vai investigar o Consórcio Limpa Gyn vai contar com 7 cadeiras, divididas proporcionalmente conforme o número de membros dos partidos na Câmara de Goiânia.

O MDB, que tem mais membros, conta com duas cadeiras, enquanto PT, PRD, PL, Solidariedade e União Brasil terão uma cada. Luan Alves e Pedro Azulão Jr. devem representar o MDB, Lucas Kitão o UB e Kátia Maria pelo PT.

O PL, que havia sinalizado que não participaria da CEI, já demonstra ter mudado de ideia e deve fazer uma reunião para debater o tema.

Nota 10

Para o Exclusivos Goiás, página nascida em Anápolis que atualmente cobre todo o setor automobilístico goiano em alto nível.

Nota Zero

Para o aplicativo de mobilidade Heavy Driver (HD), que atua em Anápolis e “passou da conta” ao tentar polemizar, divulgando uma propaganda que relatava o “golpe do perfume”, no qual motoristas de aplicativo deixariam passageiras desmaiadas com uma espécie de spray.