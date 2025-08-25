Qual é a temperatura ideal do ar-condicionado para gastar menos energia, segundo as concessionárias

Essa prática preserva o bem-estar dos ocupantes e garante uma viagem mais confortável, especialmente em trajetos longos

Pedro Ribeiro - 25 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/Freepik)

O ar-condicionado do carro é um aliado nos dias quentes, mas também pode ser um vilão no consumo de combustível se não for usado da forma correta.

A dúvida de muitos motoristas é simples: qual a temperatura ideal para equilibrar conforto e economia?

Segundo concessionárias e especialistas, a escolha da regulagem faz toda a diferença no bolso e na eficiência do veículo.

De acordo com as concessionárias, a faixa entre 22 °C e 24 °C é considerada a ideal para o uso do ar-condicionado no carro. Essa regulagem mantém o interior agradável sem exigir esforço excessivo do sistema. Quando a temperatura é colocada muito baixa, o compressor trabalha de forma intensa, aumentando o consumo de energia e, consequentemente, de combustível.

Por que não exagerar no frio

Configurar o ar-condicionado em temperaturas muito baixas, como 16 °C ou 18 °C, pode até parecer refrescante no início, mas sobrecarrega o motor. Esse esforço extra faz o gasto aumentar em até 20%. Além disso, a sensação térmica dentro do carro pode se tornar desconfortável, obrigando o motorista a desligar e ligar o ar constantemente, o que também gera desperdício.

Uso inteligente do ar-condicionado na cidade e na estrada

Nas cidades, onde os veículos enfrentam trânsito intenso e baixa velocidade, o impacto do ar-condicionado no consumo é mais visível. Já nas estradas, especialistas afirmam que rodar com o ar ligado pode ser mais econômico do que abrir as janelas, já que a aerodinâmica do carro é menos afetada. Assim, a regulagem correta da temperatura garante economia em ambos os cenários.

Conforto e saúde também importam

Além da economia, manter o ar-condicionado entre 22 °C e 24 °C ajuda a evitar choques térmicos quando se sai do carro. Essa prática preserva o bem-estar dos ocupantes e garante uma viagem mais confortável, especialmente em trajetos longos.

Dicas extras para gastar menos

Manter os filtros do ar-condicionado limpos, revisar o sistema regularmente e usar a ventilação natural nos primeiros minutos de viagem em dias muito quentes são atitudes que reduzem a necessidade de forçar o ar. Pequenos hábitos podem prolongar a vida útil do equipamento e evitar gastos desnecessários.

