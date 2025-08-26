Anápolis recebe nova edição de evento geek que promete reunir gamers, otakus, cosplayers e k-popers

AnaGeek acontece no dia 14 de setembro no antigo Centro Administrativo, situado na Praça do Ancião

Paulo Roberto Belém - 26 de agosto de 2025

Imagem ilustrativa de cosplayers em evento de animes. (Foto: Carlos Pupo/Folhapress)

Seguidores, apreciadores e curiosos da Cultura Geek têm um novo encontro marcado em Anápolis. A segunda edição do AnaGeek acontece no dia 14 de setembro, no antigo Centro Administrativo, situado na Praça do Ancião, entre 11h e 20h.

De acordo com a organização, o evento será um ponto de encontro de todos os nichos do movimento, reunindo gamers, otakus, cosplayers, k-popers, jogadores de RPG, artistas e influencers nas dependências do Teatro Municipal e no espaço externo do local.

Com isso, é um convite para os pais com filhos apaixonados por cultura pop e todas as pessoas que queiram se divertir. ”Em um evento agradável, sem consumo de bebidas alcoólicas, o que o torna seguro para as crianças e adolescentes”, anunciaram.

Programação

Durante o dia, os visitantes terão acesso a diversas lojas de produtos geek, como canecas, camisetas, botons e uma infinidade de artigos. Também estarão presentes ilustradores, criadores de histórias em quadrinhos e artesãos para que haja interação.

Além disso, haverá desfile de cosplay, competição de K-Pop, campeonatos de Games, RPG, jogos de tabuleiro, apresentações musicais, karaokê, ente outras atividades. Paralelamente, as atividades terão suporte de espaço gastronômico.

Chamado a todos

A organização destacou a defesa pela inclusão, com a proposta de que autistas, PCDs e portadores de Síndrome de Down possam participar das atividades.

Para mais informações sobre o AnaGeek e a cultura que está em volta, a organização divulgou o Instagram oficial @anahq.portaloficial. Outro meio de contato é pelo e-mail: [email protected] e pelo WhatsApp (62) 99527-9388.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando em Anápolis? Clique aqui para acessar o Portal 6, além do Instagram @portal6noticias para ler as últimas notícias de hoje!