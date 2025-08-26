O versículo que revela como vencer o medo e reencontrar a paz interior

Muitas vezes, o receio de algo pode paralisar, roubar a paz interior e nos impedir de seguir em frente com coragem

Gabriella Licia - 26 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Eduardo Braga)

O medo é um dos sentimentos mais desafiadores que enfrentamos ao longo da vida. Ele pode surgir diante de incertezas, de situações inesperadas ou até mesmo de lembranças do passado que insistem em nos assombrar. Neste momento, ler um versículo pode ser fundamental para acalmar a alma.

Muitas vezes, o medo paralisa, rouba a paz interior e nos impede de seguir em frente com coragem.

No entanto, a fé pode ser uma fonte poderosa de fortalecimento nesses momentos. A Bíblia traz mensagens que funcionam como um abraço espiritual, nos lembrando de que não estamos sozinhos e que existe um propósito maior guiando nossos passos.

Esses versículos não apenas confortam, mas também nos dão a segurança necessária para enfrentar os dias mais difíceis.

Reencontrar a paz interior é um processo que começa dentro de nós, mas que é alimentado pela confiança em Deus. A palavra sagrada ensina que o medo não deve nos dominar, pois a presença divina é constante. E existe um versículo específico que se torna um verdadeiro farol quando tudo parece escuro.

O versículo que ajuda a vencer o medo e reencontrar a paz

“No amor não há medo; antes o perfeito amor lança fora o medo.” (1 João 4:18)

Esse ensinamento mostra que, quando nos conectamos ao amor de Deus, encontramos a força necessária para afastar a insegurança. É um lembrete de que o medo não tem poder diante da fé verdadeira e da confiança na presença divina.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de tudo!