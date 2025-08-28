Duas semanas depois, rua no Centro de Anápolis continua no escuro

Situação já havia sido denunciada pelo Portal 6, mas novo vídeo enviado por moradores mostra que problema ainda não foi resolvido pela Prefeitura

Natália Sezil - 28 de agosto de 2025

Rua 07 de Setembro, no Centro de Anápolis, continua no escuro. (Foto: Reprodução)

Duas semanas após os postes de iluminação pararem de funcionar, a rua Sete de Setembro, no Centro de Anápolis, continua no escuro.

A situação já havia sido repercutida pelo Portal 6 na última quarta-feira (20), quando um vídeo enviado à reportagem mostrou a pouca visibilidade da via durante à noite.

Na ocasião, a Prefeitura de Anápolis declarou que já havia solicitado “uma equipe para ir ao local conferir a situação para tomar as devidas providências”.

Apesar disso, a ausência de luz no trecho que fica entre a Travessa Campos Sáles e a Rua Calixto Abdala continua preocupando moradores.

Isso porque novas imagens, feitas nesta quarta-feira (27), apontam que a situação do escuro continua igual.

O morador responsável pela filmagem relata que fez a reclamação pelo Zap da Prefeitura e registrou outra solicitação pelo Conecta Anápolis, mas sem sucesso.

Diante do cenário, o Portal 6 voltou a procurar a Administração Municipal, para saber se há uma nova previsão para resolução do problema.

Não houve uma data, mas foi informado de que uma equipe técnica realiza um levantamento detalhado das áreas do Centro em que é necessário substituir a iluminação pública. Os serviços devem ser realizados dentro dos próximos dias.

Leia a nota da Prefeitura na íntegra:

